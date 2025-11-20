БК PARI: фрибеты на 172 рубля за подписку на Telegram-канал TNNS

Партнерский проект
Telegram-канал TNNS снова проводит регулярный конкурс для своих подписчиков. На этой неделе разыгрываются фрибеты общей суммой 1718 рублей среди 10 счастливчиков.
Игроку предстоит выполнить 4 действия. Денежные вложения не требуются:
1. Присоединиться к PARI.
2. Активировать подписку на канал TNNS.
3. Поставить 🔥 под публикацией.
4. Кликнуть «Участвовать».
С помощью рандомайзера будут выбраны 10 участников. Каждому из них 25 ноября начислят 172 рубля на бесплатную ставку.
Срок действия бездепозитных фрибетов — 7 суток. Использовать их разрешено на ординарах и экспрессах, без ограничений по коэффициентам.
Все существенные сведения о конкурсе можно найти в таблице.
Максимальный размер бонуса
172 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.11.2025 (19:00 МСК)
Аналогичные акции доступны в других каналах «Пари» в Telegram.
Плюсы
Минусы
|➕ Формат промо не требует вложений
|➖ Мало призовых мест
|➕ Все шаги участия простые
TNNS предлагает участникам еще одну порцию фрибетов. За последние 7 дней активность была немного ниже обычной, вероятно, из-за завершения теннисного сезона. Бесплатная ставка на 172 рубля все равно станет приятным бонусом для победителей.