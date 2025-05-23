Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний
23 мая 13:05ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнПромокодыАкции

Промокоды Winline до 1 000 000 рублей за ставки на баскетбол в акции Бросок на миллион

1000000 ₽
Бонус
23 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1798
Мин. депозит
Получить бонус
Попал в кольцо с центра площадки — забрал 1 000 000 рублей!

Winline запускает акцию «Бросок на миллион» в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Участнику нужно ввести промокод CSKA, ZENIT, UNICS и сделать ставку на баскетбол. Некоторым пользователям представится возможность выйти на площадку и выполнить бросок с центра поля. Если мяч окажется в корзине, игроку достанется приз в 1 000 000 рублей. Акция доступна для всех клиентов БК.

Как получить промокоды Winline до 1 000 000 рублей

Свернуть

Активация промокода требует соблюдения ряда условий:

1. Если вы новый пользователь, создайте аккаунт, уже зарегистрированы — просто авторизуйтесь.

image not found

2. При регистрации введите один из промокодов: CSKA, ZENIT, UNICS.

3.  Заключите одиночное пари на матч плей-офф Единой лиги ВТБ с участием выбранной команды на строго определенную сумму:

  • ЦСКА — 1998 рублей.
  • «Зенит» — 1898 рублей. 
  • УНИКС — 1798 рублей.

Участников акции выбирают случайным образом, но не более 2 на каждую из игр. Организатор связывается с ними по телефону. Участник выходит на площадку в перерыве матча и делает 2 броска с центра поля. В зависимости от того, в какую корзину он попадет и с какого раза, можно выиграть от 10 000 до 1 000 000 рублей. Если в кольцо попадут несколько человек, приз делится между ними.

Вот список баскетбольных арен, на которых можно принять участие в акции:

  • Москва — Дворец спорта «Мегаспорт», Ходынский бульвар, д. 3 (домашняя арена ПБК ЦСКА).
  • Санкт-Петербург — КСК Арена, Футбольная аллея, д. 8 (домашняя арена БК «Зенит»).
  • Казань — Дворец спорта «Баскет-холл», ул. Спартаковская, д. 1 (домашняя арена БК УНИКС).

Если участнику не удастся забросить мяч в корзину, он все равно получит приз. Это может быть фирменная футболка, баскетбольный мяч или другой подарок от организаторов.

Как отыграть бонус Winline до 1 000 000 рублей

Свернуть

Приз выплачивается победителю реальными деньгами и не требует отыгрыша. Букмекер не возмещает затраты, связанные с получением выигрыша, включая проезд, проживание и прочие расходы.

Для получения приза необходимо предоставить БК паспортные данные в электронном виде и реквизиты банковской карты, оформленной на имя получателя.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

Свернуть

Чтобы получить деньги, следуйте простой инструкции:

  1. Авторизуйтесь на платформе Winline.
  2. Перейдите в раздел «Мой счет», затем в «Вывод».
  3. Выберите платежную систему через которую делали депозит.
  4. Введите сумму для снятия.
  5. Подтвердите вывод через ЕЦУПИС.

Букмекер не удерживает комиссию при выводе, но платежные сервисы могут взимать плату.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Winline

Свернуть

В таблице содержатся ключевые правила и ограничения акции.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

На игры ЦСКА — 1998 рублей

На игры «Зенита» — 1898 рублей 

На игры УНИКС — 1798 рублей

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

15.06.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от БК Winline

Свернуть

Раньше такие акции я видел только во время трансляций матчей НБА. На площадке в перерыве появляется болельщик, которому дают мяч. Если участник удачно попадает в корзину с центра площадки, он получает крупный денежный приз. Теперь подобный формат доступен и у нас. Сразу три отечественных баскетбольных клуба предлагают своим фанатам испытать удачу. 

Пропускать такую возможность не стоит, несмотря на достаточно высокую ставку для участия. Благо ограничений по коэффициентам нет. Победителей выбирают случайным образом, что добавляет интриги. Пока можно потренировать свои броски и подготовиться к этому захватывающему испытанию.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

Свернуть

Основная сложность при участии в бонусной акции от БК Winline заключается в том, что конкурс проходит только в 3 городах — Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Если вы живете вне этих населенных пунктов, то для участия придется специально приезжать на одну из указанных арен. Это может вызвать дополнительные неудобства и расходы.

Кроме того, обращайте внимание на следующие моменты:

  • Вводите промокод внимательно — даже небольшая ошибка может привести к потере бонуса.
  • Ставки для участия нужно делать только на баскетбольные матчи, иначе они не будут засчитаны.
  • При регистрации используйте только свои настоящие данные — это обязательно для получения бонуса и последующих выплат.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Приз в 1 000 000 рублей выдается реальными деньгами и не требует отыгрыша➖ Участники определяются рандомно
➕ Простые правила ➖ Относительно крупная сумма необходимой ставки 

Сравнение бонуса Бросок на миллион от Winline с бонусами других БК

Свернуть

Легальные букмекеры регулярно предлагают и другие выгодные акции.

Условия

Лига Ставок

PARI

Марафон

Название

Новый Джекпот

НХЛ vs КХЛ

Бонусы за ставки и ответы на вопросы

Максимальный размер бонуса

100 000 000 ₽

2000 ₽

500 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

14 дней

180 дней

Минимальный депозит

100 ₽

300 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Winline смог предложить баскетбольным болельщикам что-то новенькое. Это не обычные фрибеты, а шанс выиграть значительную сумму денег одним точным броском. Такой формат придает игре новый драйв и превращает ставку в настоящее спортивное приключение.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer587 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer222 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer222 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer208 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer222 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer222 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer222 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer587 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных