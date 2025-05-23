Промокоды Winline до 1 000 000 рублей за ставки на баскетбол в акции Бросок на миллион

Партнерский проект
Winline запускает акцию «Бросок на миллион» в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Участнику нужно ввести промокод CSKA, ZENIT, UNICS и сделать ставку на баскетбол. Некоторым пользователям представится возможность выйти на площадку и выполнить бросок с центра поля. Если мяч окажется в корзине, игроку достанется приз в 1 000 000 рублей. Акция доступна для всех клиентов БК.
Активация промокода требует соблюдения ряда условий:
1. Если вы новый пользователь, создайте аккаунт, уже зарегистрированы — просто авторизуйтесь.
2. При регистрации введите один из промокодов: CSKA, ZENIT, UNICS.
3. Заключите одиночное пари на матч плей-офф Единой лиги ВТБ с участием выбранной команды на строго определенную сумму:
Участников акции выбирают случайным образом, но не более 2 на каждую из игр. Организатор связывается с ними по телефону. Участник выходит на площадку в перерыве матча и делает 2 броска с центра поля. В зависимости от того, в какую корзину он попадет и с какого раза, можно выиграть от 10 000 до 1 000 000 рублей. Если в кольцо попадут несколько человек, приз делится между ними.
Вот список баскетбольных арен, на которых можно принять участие в акции:
Если участнику не удастся забросить мяч в корзину, он все равно получит приз. Это может быть фирменная футболка, баскетбольный мяч или другой подарок от организаторов.
Приз выплачивается победителю реальными деньгами и не требует отыгрыша. Букмекер не возмещает затраты, связанные с получением выигрыша, включая проезд, проживание и прочие расходы.
Для получения приза необходимо предоставить БК паспортные данные в электронном виде и реквизиты банковской карты, оформленной на имя получателя.
Чтобы получить деньги, следуйте простой инструкции:
Букмекер не удерживает комиссию при выводе, но платежные сервисы могут взимать плату.
В таблице содержатся ключевые правила и ограничения акции.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
На игры ЦСКА — 1998 рублей
На игры «Зенита» — 1898 рублей
На игры УНИКС — 1798 рублей
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
15.06.2025 (23:59 МСК)
Раньше такие акции я видел только во время трансляций матчей НБА. На площадке в перерыве появляется болельщик, которому дают мяч. Если участник удачно попадает в корзину с центра площадки, он получает крупный денежный приз. Теперь подобный формат доступен и у нас. Сразу три отечественных баскетбольных клуба предлагают своим фанатам испытать удачу.
Пропускать такую возможность не стоит, несмотря на достаточно высокую ставку для участия. Благо ограничений по коэффициентам нет. Победителей выбирают случайным образом, что добавляет интриги. Пока можно потренировать свои броски и подготовиться к этому захватывающему испытанию.
Основная сложность при участии в бонусной акции от БК Winline заключается в том, что конкурс проходит только в 3 городах — Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Если вы живете вне этих населенных пунктов, то для участия придется специально приезжать на одну из указанных арен. Это может вызвать дополнительные неудобства и расходы.
Кроме того, обращайте внимание на следующие моменты:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Приз в 1 000 000 рублей выдается реальными деньгами и не требует отыгрыша
|➖ Участники определяются рандомно
|➕ Простые правила
|➖ Относительно крупная сумма необходимой ставки
Легальные букмекеры регулярно предлагают и другие выгодные акции.
Winline смог предложить баскетбольным болельщикам что-то новенькое. Это не обычные фрибеты, а шанс выиграть значительную сумму денег одним точным броском. Такой формат придает игре новый драйв и превращает ставку в настоящее спортивное приключение.
Партнерский проект