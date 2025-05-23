Промокоды Winline до 1 000 000 рублей за ставки на баскетбол в акции Бросок на миллион

Активация промокода требует соблюдения ряда условий:

1. Если вы новый пользователь, создайте аккаунт, уже зарегистрированы — просто авторизуйтесь.

2. При регистрации введите один из промокодов: CSKA, ZENIT, UNICS.

3. Заключите одиночное пари на матч плей-офф Единой лиги ВТБ с участием выбранной команды на строго определенную сумму:

ЦСКА — 1998 рублей.

«Зенит» — 1898 рублей.

УНИКС — 1798 рублей.

Участников акции выбирают случайным образом, но не более 2 на каждую из игр. Организатор связывается с ними по телефону. Участник выходит на площадку в перерыве матча и делает 2 броска с центра поля. В зависимости от того, в какую корзину он попадет и с какого раза, можно выиграть от 10 000 до 1 000 000 рублей. Если в кольцо попадут несколько человек, приз делится между ними.

Вот список баскетбольных арен, на которых можно принять участие в акции:

Москва — Дворец спорта «Мегаспорт», Ходынский бульвар, д. 3 (домашняя арена ПБК ЦСКА).

Санкт-Петербург — КСК Арена, Футбольная аллея, д. 8 (домашняя арена БК «Зенит»).

Казань — Дворец спорта «Баскет-холл», ул. Спартаковская, д. 1 (домашняя арена БК УНИКС).

Если участнику не удастся забросить мяч в корзину, он все равно получит приз. Это может быть фирменная футболка, баскетбольный мяч или другой подарок от организаторов.