Трехочковый от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за победные ординары на баскетбол

Назвать условия акции слишком простыми нельзя. Игрокам нужно оформить 3 выигрышных ординара на баскетбол с кэфом не ниже 1.80. Минимальная сумма ставок составит 4500 рублей, тогда как размер фрибета будет значительно меньше. Однако если вы уже делаете ставки на Чемпионат Европы или другие баскетбольные турниры, проходить мимо «Трехочкового» не стоит.