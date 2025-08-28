Трехочковый от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за победные ординары на баскетбол

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» приглашает поклонников баскетбола присоединиться к специальной акции приуроченной к старту мужского чемпионата Европы. Каждый зарегистрированный клиент может воспользоваться предложением и получить фрибет до 1000 рублей.
Фрибет будет вашим после выполнения следующих пунктов:
1. Зарегистрируйтесь либо войдите в личный кабинет БК на сайте или в приложении.
2. Активируйте участие в акции «Трехочковый».
3. Выполните персональное задание: оформите 3 успешных ординара на баскетбольные матчи.
Кэф каждого пари должен быть не ниже 1.80, сумма ставки — 1500 рублей. После выполнения условий игрок найдет в своем аккаунте фрибет до 1000 рублей. Пользователю дается 2 дня на оформление всех пари.
Фрибет остается действительным на протяжении 30 дней. Его можно применять для ординаров и экспрессов. Общий кэф ставки должен находиться в границах между 1.40 и 100.00.
Все особенности акции собраны в одном месте для вашего комфорта.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.08.2025 (23:59 МСК)
Пари, которые оплачены бонусами, в зачет не идут.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Все игроки БК имеют право на участие в предложении
|➖ Учитываются исключительно выигрышные ставки
|➕ Достойный размер фрибета — до 1000 рублей
Назвать условия акции слишком простыми нельзя. Игрокам нужно оформить 3 выигрышных ординара на баскетбол с кэфом не ниже 1.80. Минимальная сумма ставок составит 4500 рублей, тогда как размер фрибета будет значительно меньше. Однако если вы уже делаете ставки на Чемпионат Европы или другие баскетбольные турниры, проходить мимо «Трехочкового» не стоит.