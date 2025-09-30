Тройной дриблинг от Балтбет: получи 150 ₽ за ставки на баскетбол

Бонус небольшой, но приятный. Подкупает простота условий акции «Тройной дриблинг». Здесь вам не нужно соревноваться с другими игроками или ставить крупные суммы. На выполнение заданий дается 3 суток, то есть можно играть в комфортном для себя темпе.

https://baltbet.ru/campaigns/shortpromo/253