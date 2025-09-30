Ведомости
30 сентября 14:11ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Тройной дриблинг от Балтбет: получи 150 ₽ за ставки на баскетбол

150 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.7
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Начинайте баскетбольный сезон с фрибетом на 150 рублей

К началу сезона «Балтбет» запускает акцию для любителей баскетбола и выдает фрибетом 150 рублей. Для участия нужно ставить ординары с минимальным коэффициентом 1.70. Предложение действует до 6 октября 2025-го.

Как получить бонус Балтбет на 150 рублей за ставки на баскетбол

Свернуть

Чтобы поучаствовать в промоакции пользователю следует:

1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет «Балтбет».

2. Подтвердить участие на странице акции «Тройной дриблинг».

3. Заключить 3 квалификационных пари.

4. После выполнения заданий нажать на кнопку «Получить фрибет».

Минимальный коэффициент — 1.70. Минимальная сумма — от 300 рублей.

На выполнение задания беттору отводится 72 часа. Учитываются пари через сайт и мобильные приложения. Номинал фрибета — 150 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет на 150 рублей за ставки на баскетбол

Свернуть

Условия использования фрибета станут известны после его начисления. Букмекерская контора сообщит интервал коэффициентов, типы ставок и сроки. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Разберемся с регламентом промоакции подробнее.

Максимальный размер бонуса

150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Укажут после получения бонуса

Минимальный коэффициент

1.70

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

Укажут после получения бонуса

Срок окончания акции

06.10.2025 

Ставки в ППС «Балтбет» не идут в зачет акции «Тройной дриблинг». 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Простые условия подключения➖ Номинал фрибета всего 150 ₽
➕ Нет ограничений по чемпионатам➖ В акции можно участвовать 1 раз

Заключение

Свернуть

Бонус небольшой, но приятный. Подкупает простота условий акции «Тройной дриблинг». Здесь вам не нужно соревноваться с другими игроками или ставить крупные суммы. На выполнение заданий дается 3 суток, то есть можно играть в комфортном для себя темпе. 

https://baltbet.ru/campaigns/shortpromo/253 

Валентин Васильев

