Тройной дриблинг от Балтбет: получи 150 ₽ за ставки на баскетбол

К началу сезона «Балтбет» запускает акцию для любителей баскетбола и выдает фрибетом 150 рублей. Для участия нужно ставить ординары с минимальным коэффициентом 1.70. Предложение действует до 6 октября 2025-го.
Чтобы поучаствовать в промоакции пользователю следует:
1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет «Балтбет».
2. Подтвердить участие на странице акции «Тройной дриблинг».
3. Заключить 3 квалификационных пари.
4. После выполнения заданий нажать на кнопку «Получить фрибет».
Минимальный коэффициент — 1.70. Минимальная сумма — от 300 рублей.
На выполнение задания беттору отводится 72 часа. Учитываются пари через сайт и мобильные приложения. Номинал фрибета — 150 рублей.
Условия использования фрибета станут известны после его начисления. Букмекерская контора сообщит интервал коэффициентов, типы ставок и сроки.
Разберемся с регламентом промоакции подробнее.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Укажут после получения бонуса
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
Укажут после получения бонуса
Срок окончания акции
06.10.2025
Ставки в ППС «Балтбет» не идут в зачет акции «Тройной дриблинг».
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия подключения
|➖ Номинал фрибета всего 150 ₽
|➕ Нет ограничений по чемпионатам
|➖ В акции можно участвовать 1 раз
Бонус небольшой, но приятный. Подкупает простота условий акции «Тройной дриблинг». Здесь вам не нужно соревноваться с другими игроками или ставить крупные суммы. На выполнение заданий дается 3 суток, то есть можно играть в комфортном для себя темпе.