7 ноября
БК ВинлайнАкции
logo

БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей за подписку на 3 Telegram-канала и депозит

10000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Простое участие, крупные призы!

В честь IEM Chengdu 2025 стример SL4M совместно с Winline запускает розыгрыш фрибетов. Участники могут выиграть до 10 000 рублей. Чтобы принять участие, нужно подписаться на 3 Telegram-канала и внести деньги на счет до 9 ноября. 

Как получить бонус Winline до 10 000 рублей за участие в конкурсе от SL4M

Свернуть

Чтобы стать участником, достаточно пройти несколько шагов:

1. Завести учетную запись на платформе Winline или войти в существующую.

2. Вступить в Telegram-каналы SL4M, Ставочная и WorldEdit.

3. Запустить кнопку «УЧАСТВОВАТЬ» и авторизоваться в боте с промоакциями.

4. Пополнить счет на сумму от 1000 рублей до 9 ноября.

5. Ожидать объявления победителей.

Итоги будут подведены 10 ноября 2025 года. Всего в акции ожидается 100 победителей.

Место

Фрибет

1-5

10 000 ₽

6-25

5000 ₽

26-50

2500 ₽

51-100

1000 ₽

Как отыграть бонус Winline до 10 000 ₽ за подписку на Telegram-каналы 

Свернуть

Полученные фрибеты активны в течение 1 месяца. Букмекерская компания разрешает одиночные и экспресс-ставки с минимальным коэффициентом 1.01.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Winline

Свернуть

Основные сведения о конкурсе можно увидеть в таблице.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.11.2025 (23:59 МСК)

Только граждане РФ старше 18 лет могут стать обладателями призов.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Много победителей — 100 участников получат фрибеты разных номиналов➖ Для участия нужно внести минимум 1000 ₽
➕ Гибкие ставки по отыгрышу — букмекер не ограничивает минимальный коэффициент и тип пари 

Заключение

Свернуть

Простая механика участия позволяет не тратить время на сложные нюансы. Обязательно подпишитесь на каждый из 3 каналов, иначе участие в акции считается неполным.

Валентин Васильев

