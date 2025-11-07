БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей за подписку на 3 Telegram-канала и депозит

Партнерский проект
В честь IEM Chengdu 2025 стример SL4M совместно с Winline запускает розыгрыш фрибетов. Участники могут выиграть до 10 000 рублей. Чтобы принять участие, нужно подписаться на 3 Telegram-канала и внести деньги на счет до 9 ноября.
Чтобы стать участником, достаточно пройти несколько шагов:
1. Завести учетную запись на платформе Winline или войти в существующую.
2. Вступить в Telegram-каналы SL4M, Ставочная и WorldEdit.
3. Запустить кнопку «УЧАСТВОВАТЬ» и авторизоваться в боте с промоакциями.
4. Пополнить счет на сумму от 1000 рублей до 9 ноября.
5. Ожидать объявления победителей.
Итоги будут подведены 10 ноября 2025 года. Всего в акции ожидается 100 победителей.
Место
Фрибет
1-5
10 000 ₽
6-25
5000 ₽
26-50
2500 ₽
51-100
1000 ₽
Полученные фрибеты активны в течение 1 месяца. Букмекерская компания разрешает одиночные и экспресс-ставки с минимальным коэффициентом 1.01.
Основные сведения о конкурсе можно увидеть в таблице.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.11.2025 (23:59 МСК)
Только граждане РФ старше 18 лет могут стать обладателями призов.
Плюсы
Минусы
|➕ Много победителей — 100 участников получат фрибеты разных номиналов
|➖ Для участия нужно внести минимум 1000 ₽
|➕ Гибкие ставки по отыгрышу — букмекер не ограничивает минимальный коэффициент и тип пари
Простая механика участия позволяет не тратить время на сложные нюансы. Обязательно подпишитесь на каждый из 3 каналов, иначе участие в акции считается неполным.