БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей за подписку на 3 Telegram-канала и депозит

Чтобы стать участником, достаточно пройти несколько шагов:

1. Завести учетную запись на платформе Winline или войти в существующую.

2. Вступить в Telegram-каналы SL4M, Ставочная и WorldEdit.

3. Запустить кнопку «УЧАСТВОВАТЬ» и авторизоваться в боте с промоакциями.

4. Пополнить счет на сумму от 1000 рублей до 9 ноября.

5. Ожидать объявления победителей.

Итоги будут подведены 10 ноября 2025 года. Всего в акции ожидается 100 победителей.