БК Zenit: фрибеты на 250 рублей за прогноз на точный счет игры Боруссия-Бавария

Не упустите шанс забрать бездепозитный бонус!

БК Zenit приглашает своих клиентов принять участие в конкурсе прогнозов на игру Бундеслиги «Боруссия»-«Бавария». Каждый пользователь, который верно укажет счет матча, станет обладателем 250 зенов. Призовые можно обменять на фрибеты после полной регистрации аккаунта.

Как получить бонус от Zenit на 250 рублей за прогноз на точный счет встречи Боруссия-Бавария

Игроки получают зены только при выполнении всех условий. Участнику необходимо:

1. Пройти регистрацию и подтвердить аккаунт в БК.

2. Стать подписчиком Telegram-канала ЗЕНИТ | Ставки на спорт.

3. Дать прогноз на точный результат встречи «Боруссия»-«Бавария» под постом конкурса.

Приз в 250 зенов (их возможно обменять на фрибеты) получают все, кто правильно указал счет.

Как отыграть бонус БК Zenit на 250 рублей за прогноз на встречу Боруссия-Бавария

Активность фрибета сохраняется 7 дней. Применять его разрешено ко всем типам ставок и исходам.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 рублей от БК Зенит

Рассмотрим детали участия в конкурсе.

Минимальный размер бонуса

250 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.02.2026 (19:30 МСК)

В отзыве требуется обязательно вписать номер счета БК Zenit.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простой и понятный способ получить бонус➖ Комментарий можно оставить только 1 раз
➕ Призовые зены для каждого призера 

Заключение

В Бундеслиге уже много сезонов самые принципиальные встречи проходят между «Боруссией» и «Баварией». Пользователи БК Zenit, угадавшие точный результат, гарантированно получат награду.

Валентин Васильев

