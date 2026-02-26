БК Zenit: фрибеты на 250 рублей за прогноз на точный счет игры Боруссия-Бавария

Партнерский проект
БК Zenit приглашает своих клиентов принять участие в конкурсе прогнозов на игру Бундеслиги «Боруссия»-«Бавария». Каждый пользователь, который верно укажет счет матча, станет обладателем 250 зенов. Призовые можно обменять на фрибеты после полной регистрации аккаунта.
Игроки получают зены только при выполнении всех условий. Участнику необходимо:
1. Пройти регистрацию и подтвердить аккаунт в БК.
2. Стать подписчиком Telegram-канала ЗЕНИТ | Ставки на спорт.
3. Дать прогноз на точный результат встречи «Боруссия»-«Бавария» под постом конкурса.
Приз в 250 зенов (их возможно обменять на фрибеты) получают все, кто правильно указал счет.
Активность фрибета сохраняется 7 дней. Применять его разрешено ко всем типам ставок и исходам.
Рассмотрим детали участия в конкурсе.
Минимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.02.2026 (19:30 МСК)
В отзыве требуется обязательно вписать номер счета БК Zenit.
Плюсы
Минусы
|➕ Простой и понятный способ получить бонус
|➖ Комментарий можно оставить только 1 раз
|➕ Призовые зены для каждого призера
В Бундеслиге уже много сезонов самые принципиальные встречи проходят между «Боруссией» и «Баварией». Пользователи БК Zenit, угадавшие точный результат, гарантированно получат награду.