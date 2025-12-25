Ведомости
25 декабря 14:31ГлавнаяБонусы
БК ЗенитАкции
logo

БК Зенит: фрибет на 500 рублей за прогноз матча Кристал Пэлас-Тоттенхэм

500 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Получите 500 зенов на баланс!

БК Zenit завершает год акцией для любителей английского футбола. Конкурс построен на прогнозе точного счета матча «Кристал Пэлас»-«Тоттенхэм». Победителей ожидает приз в размере 500 зенов.

Как получить бонус от Zenit на 500 рублей за прогноз на встречу Кристал Пэлас-Тоттенхэм

Свернуть

Вознаграждение выдается при строгом соблюдении всех обязательных условий:

1. Быть действующим пользователем БК Zenit с полностью верифицированным аккаунтом.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Опубликовать прогноз на точный счет встречи «Кристал Пэлас»-«Тоттенхэм» в комментариях к акции, указав персональный ID.

Призом для пользователей, угадавших результат, станут 500 зенов. Их можно конвертировать во фрибеты по курсу 1 к 1. Число победителей в данной акции не ограничивается.

Как отыграть бонус БК Zenit на 500 рублей за прогноз на игру Кристал Пэлас-Тоттенхэм

Свернуть

Срок действия полученного фрибета составляет 7 дней. Он подходит для ставок на все виды спорта и доступные рынки.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от БК Зенит

Свернуть

Далее разобраны важные особенности промоакции.

Минимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.12.2025 (18:30 МСК)

После начала матча букмекер больше не принимает прогнозы от участников.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Условия участия простые и не требуют внесения денег на счет➖ При ошибке даже в 1 гол бонус не начисляется
➕ Приз можно конвертировать во фрибет 

Заключение

Свернуть

«Кристал Пэлас» можно отнести к главным сюрпризам сезона в АПЛ. «Тоттенхэм» скорее попал в список разочарований. Сделать точный прогноз на счет встречи сложно. При таких раскладах удачное попадание будет особенно приятным для игрока.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
