БК Зенит: фрибет на 500 рублей за прогноз матча Кристал Пэлас-Тоттенхэм

Партнерский проект
БК Zenit завершает год акцией для любителей английского футбола. Конкурс построен на прогнозе точного счета матча «Кристал Пэлас»-«Тоттенхэм». Победителей ожидает приз в размере 500 зенов.
Вознаграждение выдается при строгом соблюдении всех обязательных условий:
1. Быть действующим пользователем БК Zenit с полностью верифицированным аккаунтом.
2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Опубликовать прогноз на точный счет встречи «Кристал Пэлас»-«Тоттенхэм» в комментариях к акции, указав персональный ID.
Призом для пользователей, угадавших результат, станут 500 зенов. Их можно конвертировать во фрибеты по курсу 1 к 1. Число победителей в данной акции не ограничивается.
Срок действия полученного фрибета составляет 7 дней. Он подходит для ставок на все виды спорта и доступные рынки.
Далее разобраны важные особенности промоакции.
Минимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.12.2025 (18:30 МСК)
После начала матча букмекер больше не принимает прогнозы от участников.
Плюсы
Минусы
|➕ Условия участия простые и не требуют внесения денег на счет
|➖ При ошибке даже в 1 гол бонус не начисляется
|➕ Приз можно конвертировать во фрибет
«Кристал Пэлас» можно отнести к главным сюрпризам сезона в АПЛ. «Тоттенхэм» скорее попал в список разочарований. Сделать точный прогноз на счет встречи сложно. При таких раскладах удачное попадание будет особенно приятным для игрока.