22 января 19:34
Бонус истек БК Зенит: фрибет на 500 рублей за прогнозы на бой Гейджи и Пимблетта

500 ₽
Бонус
-
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
БК Zenit запустила Telegram-конкурс к турниру UFC 324 с прогнозами на бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта. Участникам нужно ответить «да» или «нет» на 5 событий поединка. Все, кто справится без ошибок, получат по 500 зенов на баланс. 

Как получить бонус от Zenit на 500 рублей за прогнозы на бой Гейджи и Пимблетта

Свернуть

Получение приза возможно лишь при корректном выполнении всех требований конкурса:

1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе «Зенит» и завершить верификацию профиля.

2. Присоединиться к Telegram-каналу ZENIT | Ставки на спорт.

3. До 25 января 05:30 МСК опубликовать ответы «Да» или «Нет» под конкурсным постом.

4. Дать точный прогноз по всем 5 пунктам боя.

Нужно ответить «Да» или «Нет» на каждый из следующих пунктов:

  • В стартовую минуту первого раунда ни один из бойцов не сможет успешно перевести соперника в партер.
  • Поединок завершится раньше отметки в 3,5 раунда.
  • Джастин Гейджи выиграет бой досрочно.
  • Пэдди Пимблетт выполнит не менее 3 попыток сабмишена.
  • В первом раунде Пэдди Пимблетт нанесет свыше 15 точных ударов.

По 500 зенов будет зачислено каждому беттору, который без ошибок угадает все 5 исходов боя. Лимит на количество призовых начислений отсутствует. Полученные зены разрешено моментально конвертировать во фрибеты.

Как отыграть бонус БК Zenit на 500 рублей за прогноз бой Гейджи-Пимблетт

Свернуть

На активацию фрибета отводится 7 календарных дней. Ограничений по типам ставок и видам спорта не предусмотрено.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от БК Зенит

Свернуть

Раздел содержит важные положения и особенности акции.

Минимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

25.01.2026 (05:30 МСК)

В случае несоблюдения условий промо БК Zenit может исключить участника из конкурса.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Конкурс не предполагает ставок и обязательного депозита➖ Приз начисляется только за точный прогноз
➕  Формат не требует глубокого анализа и большого количества времени 

Заключение

Свернуть

Обычно букмекер Zenit принимает прогнозы на главный футбольный матч уик-энда. Сейчас внимание переключено на UFC 324 в Лас-Вегасе. Формат участия остался прежним — нужно только предсказать исход поединка.

Валентин Васильев

