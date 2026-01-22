Партнерский проект
БК Zenit запустила Telegram-конкурс к турниру UFC 324 с прогнозами на бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта. Участникам нужно ответить «да» или «нет» на 5 событий поединка. Все, кто справится без ошибок, получат по 500 зенов на баланс.
Получение приза возможно лишь при корректном выполнении всех требований конкурса:
1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе «Зенит» и завершить верификацию профиля.
2. Присоединиться к Telegram-каналу ZENIT | Ставки на спорт.
3. До 25 января 05:30 МСК опубликовать ответы «Да» или «Нет» под конкурсным постом.
4. Дать точный прогноз по всем 5 пунктам боя.
Нужно ответить «Да» или «Нет» на каждый из следующих пунктов:
По 500 зенов будет зачислено каждому беттору, который без ошибок угадает все 5 исходов боя. Лимит на количество призовых начислений отсутствует. Полученные зены разрешено моментально конвертировать во фрибеты.
На активацию фрибета отводится 7 календарных дней. Ограничений по типам ставок и видам спорта не предусмотрено.
Раздел содержит важные положения и особенности акции.
Минимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.01.2026 (05:30 МСК)
В случае несоблюдения условий промо БК Zenit может исключить участника из конкурса.
Плюсы
Минусы
|➕ Конкурс не предполагает ставок и обязательного депозита
|➖ Приз начисляется только за точный прогноз
|➕ Формат не требует глубокого анализа и большого количества времени
Обычно букмекер Zenit принимает прогнозы на главный футбольный матч уик-энда. Сейчас внимание переключено на UFC 324 в Лас-Вегасе. Формат участия остался прежним — нужно только предсказать исход поединка.