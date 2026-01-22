Получение приза возможно лишь при корректном выполнении всех требований конкурса:

1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе «Зенит» и завершить верификацию профиля.

2. Присоединиться к Telegram-каналу ZENIT | Ставки на спорт.

3. До 25 января 05:30 МСК опубликовать ответы «Да» или «Нет» под конкурсным постом .

4. Дать точный прогноз по всем 5 пунктам боя.

Нужно ответить «Да» или «Нет» на каждый из следующих пунктов:

В стартовую минуту первого раунда ни один из бойцов не сможет успешно перевести соперника в партер.

Поединок завершится раньше отметки в 3,5 раунда.

Джастин Гейджи выиграет бой досрочно.

Пэдди Пимблетт выполнит не менее 3 попыток сабмишена.

В первом раунде Пэдди Пимблетт нанесет свыше 15 точных ударов.

По 500 зенов будет зачислено каждому беттору, который без ошибок угадает все 5 исходов боя. Лимит на количество призовых начислений отсутствует. Полученные зены разрешено моментально конвертировать во фрибеты.