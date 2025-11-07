Ведомости
БК Zenit: фрибеты на 500 рублей за прогнозы на матч Манчестер Сити — Ливерпуль

Проверяйте свою футбольную интуицию прямо сейчас!

Участникам промо от БК Zenit предлагается угадать исход 5 ключевых событий матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Главный приз — фрибет на 500 рублей. Для участия необходимо быть зарегистрированным пользователем и подписаться на канал в Telegram.

Как получить бонус от Zenit на 500 рублей за прогнозы на игру Манчестер Сити и Ливерпуля

Свернуть

Для получения бонуса необходимо следовать определенным требованиям БК:

1. Зарегистрироваться в БК Zenit и подтвердить статус аккаунта.

2. Подписаться на официальный телеграм-канал букмекера.

3. Отправить в комментариях прогнозы на 5 событий матча.

4. Указать свой личный номер счета.

Призы — 15 фрибетов на 500 рублей. Участникам нужно ответить ДА/НЕТ на 5 вопросов по матчу «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»:

  • Тотал матча больше 2,5.
  • Обе команды забьют.
  • Будет гол из-за предела штрафной площади.
  • Судья покажет красную карточку или назначат пенальти.
  • В итоговом счете будет цифра 2.

Активность в ставках и на канале может учитываться при выборе победителей.

Как отыграть бонус БК Zenit на 500 рублей за прогноз игры Манчестер Сити — Ливерпуль

Свернуть

Полученный фрибет действует 7 дней с момента зачисления. Применять его можно на любые ординары и экспресс-ставки без ограничений коэффициентов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от БК Зенит

Свернуть

Погрузимся в детали акции, чтобы ничего не пропустить.

Минимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

09.11.2025 (18:30 МСК)

Участие разрешено только с одного аккаунта и без редактирования ответов.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Не требуется делать ставку за свои деньги➖ Даже при 5/5 правильных ответах можно не получить фрибет, если будет много победителей
➕ Фрибет без ограничений — можно ставить на любые ординары и экспрессы, без минимального кэфа 

Заключение

Свернуть

Противостояние Эрлинга Холланда и Мохамеда Салаха обещает быть захватывающим. Пользователи БК Zenit могут спрогнозировать исходы встречи без необходимости делать ставки или пополнять счет. Самые удачливые бетторы получат фрибеты.

Валентин Васильев

