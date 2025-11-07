БК Zenit: фрибеты на 500 рублей за прогнозы на матч Манчестер Сити — Ливерпуль

Партнерский проект
Участникам промо от БК Zenit предлагается угадать исход 5 ключевых событий матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Главный приз — фрибет на 500 рублей. Для участия необходимо быть зарегистрированным пользователем и подписаться на канал в Telegram.
Для получения бонуса необходимо следовать определенным требованиям БК:
1. Зарегистрироваться в БК Zenit и подтвердить статус аккаунта.
2. Подписаться на официальный телеграм-канал букмекера.
3. Отправить в комментариях прогнозы на 5 событий матча.
4. Указать свой личный номер счета.
Призы — 15 фрибетов на 500 рублей. Участникам нужно ответить ДА/НЕТ на 5 вопросов по матчу «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»:
Активность в ставках и на канале может учитываться при выборе победителей.
Полученный фрибет действует 7 дней с момента зачисления. Применять его можно на любые ординары и экспресс-ставки без ограничений коэффициентов.
Погрузимся в детали акции, чтобы ничего не пропустить.
Минимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.11.2025 (18:30 МСК)
Участие разрешено только с одного аккаунта и без редактирования ответов.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется делать ставку за свои деньги
|➖ Даже при 5/5 правильных ответах можно не получить фрибет, если будет много победителей
|➕ Фрибет без ограничений — можно ставить на любые ординары и экспрессы, без минимального кэфа
Противостояние Эрлинга Холланда и Мохамеда Салаха обещает быть захватывающим. Пользователи БК Zenit могут спрогнозировать исходы встречи без необходимости делать ставки или пополнять счет. Самые удачливые бетторы получат фрибеты.