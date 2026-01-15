БК Зенит: фрибет на 250 рублей за прогнозы на игру МЮ-МС

Партнерский проект
В Telegram-канале букмекерской компании Zenit проходит конкурс прогнозов перед манчестерским дерби. Игрокам предлагается угадать исходы 5 статистических показателей матча. Верный прогноз принесет каждому победителю 250 зенов.
Приз зачисляется лишь в случае соблюдения каждого пункта правил:
1. Заведите учетную запись в БК Zenit (для новых пользователей).
2. Оформите подписку на телеграм-канал БК.
3. Укажите в комментарии к записи конкурса свои варианты исходов 5 событий встречи «Ман Юнайтед»-«Ман Сити».
Бетторам необходимо дать ответы в формате ДА или НЕТ на следующие события:
Вознаграждение в размере 250 зенов начисляется только участникам, которые верно угадают все 5 исходов. Ограничений по количеству призов в рамках конкурса не предусмотрено. После накопления 500 зенов их можно обменять на фрибеты по курсу 1 к 1.
Срок использования фрибета составляет 1 неделю. Он доступен для всех типов ставок и спортивных событий.
В этом разделе выделены важные детали акции.
Минимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.01.2026 (14:30 МСК)
Подведение результатов промо пройдет 19 января.
Плюсы
Минусы
|➕ Формат без сложных условий и дополнительных ставок
|➖ Приз в зенах, а не сразу фрибет
|➕ Награды достаются всем успешным участникам без ограничений
Манкунианское дерби десятилетиями привлекает внимание футбольных болельщиков по всему миру независимо от текущей формы команд. Механика конкурса проста, но точно угадать все 5 исходов — это непростая задача даже для поклонников АПЛ.