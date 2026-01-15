БК Зенит: фрибет на 250 рублей за прогнозы на игру МЮ-МС

Приз зачисляется лишь в случае соблюдения каждого пункта правил:

1. Заведите учетную запись в БК Zenit (для новых пользователей).

2. Оформите подписку на телеграм-канал БК.

3. Укажите в комментарии к записи конкурса свои варианты исходов 5 событий встречи «Ман Юнайтед»-«Ман Сити».

Бетторам необходимо дать ответы в формате ДА или НЕТ на следующие события:

В матче будет забито больше 2.5 гола.

Отличатся оба клуба.

Во втором тайме голов окажется больше, чем в первом.

В финальном счете будет присутствовать цифра 2.

«Манчестер Сити» подаст не менее 8 угловых.

Вознаграждение в размере 250 зенов начисляется только участникам, которые верно угадают все 5 исходов. Ограничений по количеству призов в рамках конкурса не предусмотрено. После накопления 500 зенов их можно обменять на фрибеты по курсу 1 к 1.