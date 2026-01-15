Ведомости
БК ЗенитАкции
logo

БК Зенит: фрибет на 250 рублей за прогнозы на игру МЮ-МС

250 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Сделайте точный прогноз и накопите зены для пари!

В Telegram-канале букмекерской компании Zenit проходит конкурс прогнозов перед манчестерским дерби. Игрокам предлагается угадать исходы 5 статистических показателей матча. Верный прогноз принесет каждому победителю 250 зенов.

Как получить бонус от Zenit на 250 рублей за прогнозы на игры Манчестер Юнайтед-Манчестер Сити

Свернуть

Приз зачисляется лишь в случае соблюдения каждого пункта правил:

1. Заведите учетную запись в БК Zenit (для новых пользователей).

2. Оформите подписку на телеграм-канал БК.

3. Укажите в комментарии к записи конкурса свои варианты исходов 5 событий встречи «Ман Юнайтед»-«Ман Сити».

Бетторам необходимо дать ответы в формате ДА или НЕТ на следующие события:

  • В матче будет забито больше 2.5 гола.
  • Отличатся оба клуба.
  • Во втором тайме голов окажется больше, чем в первом.
  • В финальном счете будет присутствовать цифра 2.
  • «Манчестер Сити» подаст не менее 8 угловых.

Вознаграждение в размере 250 зенов начисляется только участникам, которые верно угадают все 5 исходов. Ограничений по количеству призов в рамках конкурса не предусмотрено. После накопления 500 зенов их можно обменять на фрибеты по курсу 1 к 1.

Как отыграть бонус БК Zenit на 250 рублей за прогноз на игру Ман Юнайтед-Ман Сити

Свернуть

Срок использования фрибета составляет 1 неделю. Он доступен для всех типов ставок и спортивных событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 рублей от БК Зенит

Свернуть

В этом разделе выделены важные детали акции.

Минимальный размер бонуса

250 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

17.01.2026 (14:30 МСК)

Подведение результатов промо пройдет 19 января.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Формат без сложных условий и дополнительных ставок➖ Приз в зенах, а не сразу фрибет
➕ Награды достаются всем успешным участникам без ограничений 

Заключение

Свернуть

Манкунианское дерби десятилетиями привлекает внимание футбольных болельщиков по всему миру независимо от текущей формы команд. Механика конкурса проста, но точно угадать все 5 исходов — это непростая задача даже для поклонников АПЛ.

Валентин Васильев

