19 декабря 11:48
БК Зенит
БК Зенит: фрибет на 250 рублей за прогноз матча Вильярреал-Барселона

250 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Конкурс с неограниченным числом победителей!

БК «Зенит» запускает футбольный интерактив к центральному матчу тура Ла Лиги — «Вильярреал» - «Барселона». Подписчикам Telegram-канала предлагают проверить свою интуицию и получить 250 зенов за верно угаданный счет встречи. Для участия достаточно быть клиентом букмекера и оставить прогноз в комментариях до начала матча.

Как получить бонус от Zenit на 250 рублей за прогнозы на игру Вильярреал-Барселона

Бонус будет выдан участникам, которые выполнили все обязательные условия акции:

1. Создали и полностью подтвердили профиль в БК Zenit.

2. Стали подписчиком официального Telegram-канала букмекера.

3. Перешли в пост акции до начала матча и написали прогноз на точный счет встречи «Вильярреал»-«Барселона», добавив свой ID-номер.

Победители получат по 250 зенов на баланс. Их можно обменять на фрибеты из расчета 1 к 1, но только после достижения порога в 500 зенов. Промо не предусматривает лимита на число победителей.

Как отыграть бонус БК Zenit на 250 рублей за прогноз на матч Вильярреал-Барселона

Полученный фрибет будет активен 7 дней. Он дает возможность ставить на все спортивные события и рынки.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 рублей от БК Зенит

В следующем блоке разобраны все важные нюансы.

Минимальный размер бонуса

250 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.12.2025 (17:15 МСК)

В конкурсе учитывается лишь первый оставленный ответ от пользователя.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Бесплатное участие➖ Небольшой размер приза
➕ Гарантированный бонус за точный счет без розыгрышей и лимитов 

Заключение

«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, «Вильярреал» входит в тройку сильнейших. Матч обещает получиться ярким и напряженным. Полученные зены можно в удобный момент обменять на фрибеты и использовать для ставок на любимые соревнования.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
