БК Зенит: фрибет на 250 рублей за прогноз матча Вильярреал-Барселона

Бонус будет выдан участникам, которые выполнили все обязательные условия акции:

1. Создали и полностью подтвердили профиль в БК Zenit.

2. Стали подписчиком официального Telegram-канала букмекера.

3. Перешли в пост акции до начала матча и написали прогноз на точный счет встречи «Вильярреал»-«Барселона», добавив свой ID-номер.

Победители получат по 250 зенов на баланс. Их можно обменять на фрибеты из расчета 1 к 1, но только после достижения порога в 500 зенов. Промо не предусматривает лимита на число победителей.