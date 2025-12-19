БК Зенит: фрибет на 250 рублей за прогноз матча Вильярреал-Барселона

Партнерский проект
БК «Зенит» запускает футбольный интерактив к центральному матчу тура Ла Лиги — «Вильярреал» - «Барселона». Подписчикам Telegram-канала предлагают проверить свою интуицию и получить 250 зенов за верно угаданный счет встречи. Для участия достаточно быть клиентом букмекера и оставить прогноз в комментариях до начала матча.
Бонус будет выдан участникам, которые выполнили все обязательные условия акции:
1. Создали и полностью подтвердили профиль в БК Zenit.
2. Стали подписчиком официального Telegram-канала букмекера.
3. Перешли в пост акции до начала матча и написали прогноз на точный счет встречи «Вильярреал»-«Барселона», добавив свой ID-номер.
Победители получат по 250 зенов на баланс. Их можно обменять на фрибеты из расчета 1 к 1, но только после достижения порога в 500 зенов. Промо не предусматривает лимита на число победителей.
Полученный фрибет будет активен 7 дней. Он дает возможность ставить на все спортивные события и рынки.
В следующем блоке разобраны все важные нюансы.
Минимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.12.2025 (17:15 МСК)
В конкурсе учитывается лишь первый оставленный ответ от пользователя.
Плюсы
Минусы
|➕ Бесплатное участие
|➖ Небольшой размер приза
|➕ Гарантированный бонус за точный счет без розыгрышей и лимитов
«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, «Вильярреал» входит в тройку сильнейших. Матч обещает получиться ярким и напряженным. Полученные зены можно в удобный момент обменять на фрибеты и использовать для ставок на любимые соревнования.