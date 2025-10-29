БК Zenit: фрибеты на 500 рублей за прогноз на матч Зенит — Локомотив

Партнерский проект
БК Zenit предлагает клиентам угадать точный счет матча «Зенит» — «Локомотив» и получить за это 500 рублей фрибетом. Участвовать могут все зарегистрированные пользователи. Максимальное количество победителей — 15.
Для участия в бонусной акции БК необходимо выполнить определенные условия:
1. Иметь активный аккаунт в БК Zenit.
2. Оформить подписку на официальный канал в тг.
3. Оставить в комментариях под постом предполагаемый точный счет матча «Зенит» — «Локомотив».
4. Указать свой индивидуальный номер счета.
Призовой фонд конкурса составляет 7500 рублей. Максимальное количество победителей — 15 человек. Каждый из них получит фрибет на 500 рублей. Если правильных ответов окажется больше 15, преимущество получают активные игроки и участники группы.
Срок действия фрибета — 7 дней. Ставить его можно на любые ординары и экспрессы без ограничений кэфов.
Детально ознакомимся с особенностями акции.
Минимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.11.2025 (19:15 МСК)
Повторные попытки оставить ответ не учитываются.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность участия для всех пользователей платформы
|➖ Максимальное количество победителей ограничено 15
|➕ Не требует дополнительных денежных вложений
К центральному матчу тура РПЛ повышенное внимание от букмекеров и бетторов. Просмотр игры станет интереснее, если оставить прогноз в телеграм-канале Zenit. Не проходите мимо и испытайте свою интуицию.