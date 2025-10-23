Конкурс от БК Zenit: 250 зенов за прогноз матча Наполи — Интер

Для участия в бонусном предложении букмекерской конторы пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться в Zenit.

2. Подписаться на Telegram-канал букмекера.

3. Оставить комментарий под постом с прогнозом матча.

После этого нужно дождаться окончания розыгрыша. В комментарии необходимо сначала указать ID лицевого счета в БК «Зенит». Варианты ответов только «Да» или «Нет». На вопросы нужно отвечать в порядке их очередности:

1. ТБ матча 2,5.

2. Первый гол в ворота «Наполи».

3. Обе забьют.

4. «Наполи» наберет 1,75 и больше xG.

5. «Интер» будет владеть мячом 54% времени и больше.

Редактировать или удалять запись нельзя. За такие действия игрока исключат из розыгрыша. Пользователи, давшие верный ответ, получат по 250 зенов.