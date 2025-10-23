Конкурс от БК Zenit: 250 зенов за прогноз матча Наполи — Интер

Zenit запустил очередной конкурс с раздачей зенов в Telegram-канале. Для победы игроку нужно спрогнозировать результаты игры «Наполи» против «Интера». О том, как распоряжаться полученные баллами, мы рассмотрели отдельно. Далее подробнее остановимся на самом конкурсе букмекера.
Для участия в бонусном предложении букмекерской конторы пользователю нужно:
1. Зарегистрироваться в Zenit.
2. Подписаться на Telegram-канал букмекера.
3. Оставить комментарий под постом с прогнозом матча.
После этого нужно дождаться окончания розыгрыша. В комментарии необходимо сначала указать ID лицевого счета в БК «Зенит». Варианты ответов только «Да» или «Нет». На вопросы нужно отвечать в порядке их очередности:
1. ТБ матча 2,5.
2. Первый гол в ворота «Наполи».
3. Обе забьют.
4. «Наполи» наберет 1,75 и больше xG.
5. «Интер» будет владеть мячом 54% времени и больше.
Редактировать или удалять запись нельзя. За такие действия игрока исключат из розыгрыша. Пользователи, давшие верный ответ, получат по 250 зенов.
Начисленные зены можно обменять на фрибеты по курсу 1 к 1. Обмен станет доступен после накопления не менее 500 монет. Подробные условия мы рассказали ранее.
Рассмотрим акцию внимательнее.
Минимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
23 дня
Срок окончания акции
25.10.2025 (18:00 МСК)
Итоги конкурса и начисления зенов произведут 27 октября.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужен депозит
|➖ Бонус не дадут при ошибке хоть в одном ответе
|➕ Популярный матч — легко найти статистику игры
В этом предложении букмекерской конторы успех зависит непосредственно от умения беттора прогнозировать игры. Оператор предлагает максимально удобный формат, ведь для получения бонуса вам не нужно пополнять счет.