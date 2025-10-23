Конкурс от БК Zenit: 250 зенов за прогноз матча Наполи — Интер

Ведомости
Zenit запустил очередной конкурс с раздачей зенов в Telegram-канале. Для победы игроку нужно спрогнозировать результаты игры «Наполи» против «Интера». О том, как распоряжаться полученные баллами, мы рассмотрели отдельно. Далее подробнее остановимся на самом конкурсе букмекера. 

Как получить бонус от Zenit на 250 зенов за прогноз матча Наполи против Интера

Для участия в бонусном предложении букмекерской конторы пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться в Zenit. 

2. Подписаться на Telegram-канал букмекера. 

3. Оставить комментарий под постом с прогнозом матча. 

После этого нужно дождаться окончания розыгрыша. В комментарии необходимо сначала указать ID лицевого счета в БК «Зенит». Варианты ответов только «Да» или «Нет». На вопросы нужно отвечать в порядке их очередности:

1. ТБ матча 2,5.

2. Первый гол в ворота «Наполи».

3. Обе забьют.

4. «Наполи» наберет 1,75 и больше xG.

5. «Интер» будет владеть мячом 54% времени и больше.

Редактировать или удалять запись нельзя. За такие действия игрока исключат из розыгрыша. Пользователи, давшие верный ответ, получат по 250 зенов.

Как отыграть бонус Zenit в 250 зенов за прогноз матча Наполи против Интера

Начисленные зены можно обменять на фрибеты по курсу 1 к 1. Обмен станет доступен после накопления не менее 500 монет. Подробные условия мы рассказали ранее. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Зенит

Рассмотрим акцию внимательнее. 

Минимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

23 дня

Срок окончания акции

25.10.2025 (18:00 МСК)

Итоги конкурса и начисления зенов произведут 27 октября.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужен депозит➖ Бонус не дадут при ошибке хоть в одном ответе
➕ Популярный матч — легко найти статистику игры 

Заключение

В этом предложении букмекерской конторы успех зависит непосредственно от умения беттора прогнозировать игры. Оператор предлагает максимально удобный формат, ведь для получения бонуса вам не нужно пополнять счет. 

Валентин Васильев

