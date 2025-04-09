Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Астон Виллой» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 15 апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Астон Вилла» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Как и неделю назад, в сегодняшней игре букмекеры считают фаворитом парижскую команду. Поставить на победу подопечных Луиса Энрике можно с коэффициентом 2.13, что соответствует примерно 46% вероятности. Успех «Астон Виллы» в линии PARI идет за 3.35 (приблизительно 29% вероятности), а ничья в матче оценивается котировкой 3.87 (около 25%).

Что касается общего исхода противостояния, то, по оценке экспертов, поражение в первом со счетом 3:1 практически не оставило «Астон Вилле» шансов на дальнейшее участие в турнире. На выход бирмингемцев в полуфинал Лиги чемпионов установлен коэффициент 9.50, что эквивалентно примерно 10% вероятности. В то время как шансы на успех «ПСЖ» оцениваются котировкой 1.06 (приблизительно 10% вероятности).

Клиенты PARI считают «ПСЖ» явным фаворитом сегодняшнего матча. В общем обороте ставок на исход игры в Бирмингеме почти 90% приходится на победу парижан, 8% — на триумф «Астон Виллы», а 2% сделано на ничью. Также на «ПСЖ» приходится 94% от всего оборота ставок на исход двухматчевого противостояния, на подопечных Унаи Эмери — 6%.

По оценке аналитиков PARI, результат первого матча дает все основания полагать, что и в сегодняшнем поединке команды порадуют зрителей немалым количеством голов. Так, с высокой долей вероятности в матче будет забито не менее трех мячей. Сделать ставку на это можно с коэффициентом 1.55. Противоположный вариант доступен за 2.45. Вероятность обмена голами котируется за 1.50, в противном случае сыграет ставка с коэффициентом 2.60. Поставить на то, что в матче сумеет забить только одна команда, можно за 2.85.

Наиболее вероятный счет предстоящего матча — ничья 1:1. В линии PARI поставить на это можно с коэффициентом 8.50. За 9.00 можно взять победу «ПСЖ» со счетом 2:1. Нулевая ничья оценена котировкой 12.00. Самый вероятный автор гола в предстоящей игре — нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле (2.50). Также неплохие шансы на то, чтобы отличиться, имеют форвард парижан Гонсалу Рамуш (2.70) и его визави из «Астон Виллы» Олли Уоткинс (2.70).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу — 139 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.24, включив в него пари на гостей с форой (0). Коэффициент на это событие составляет 1.60.

И «Астон Вилла», и «ПСЖ» подходят к сегодняшней игре в отличной игровой форме — каждая из команд одержала по девять побед в своих десяти последних матчах. Впрочем, если бирмингемцы по-прежнему ведут борьбу за попадание в топ-4 АПЛ, то парижане уже решили все свои задачи, досрочно завоевав титул чемпионов Франции, что позволяет команде сосредоточиться исключительно на Лиге чемпионов.

Главным фаворитом Лиги чемпионов 2024/25 считается «Барселона» — ставки на триумф испанского топ-клуба принимаются за 3.20. Вторым наиболее вероятным победителем ЛЧ в этом сезоне является как раз «ПСЖ», победа которого в линии PARI идет за 3.40. Шансы «Астон Виллы» перевернуть игру и завоевать трофей оценены коэффициентом 80.00.