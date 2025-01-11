Клиенты PARI разошлись в оценках исхода матча КХЛ «Динамо» М — СКА

11 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский СКА. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев чуть выше. На победу команды Алексея Кудашова в основное время можно поставить за 2.40. Это примерно 40% вероятности. Коэффициент на успех СКА по итогам трех периодов составляет 2.65 (около 36%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.10 (приблизительно 24%).

Котировки на победу москвичей с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.83. На итоговый успех петербуржцев можно сделать ставку с коэффициентом 1.97.

Клиенты PARI чуть больше верят в успех москвичей в основное время матча. На победу «Динамо» приходится около 51% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 47% сделано на триумф СКА, еще приблизительно 2% — на ничью. А вот на рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 61% на 39% в пользу команды Романа Ротенберга.

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.90. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили также котировкой 1.90. Взять победу хозяев с нулевой форой можно с коэффициентом 1.83. Аналогичная котировка на СКА составляет 1.98.

У «Динамо» 26 побед в 43 играх регулярного чемпионата и четвертая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Команда Алексея Кудашова выиграла все три матча в 2025 году — у «Северстали» (7:2) и дважды у «Сочи» (5:1 и 2:0). Шансы бело-голубых стать чемпионами в этом сезоне оценили в 12.00, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 6.50. Вероятность того, что «Динамо» выиграет Западную конференцию — 20.00.

СКА одержал 25 побед в 42 матчах, петербуржцы идут пятыми на Западе. Команда Романа Ротенберга начала 2025 год с триумфов над ЦСКА (6:3) и «Витязем» (5:2), но затем разгромно проиграла «Спартаку» (0:5). Сделать ставку на то, что петербуржцы выиграют Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 5.50, а на выход команды в финал предлагают котировку 3.00. Вероятность того, что СКА станет лучшим клубом Западной конференции, оценили в 13.00.