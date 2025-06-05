Соболенко пройдет Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос», считают клиенты PARI

5 июня Арина Соболенко сыграет с Игой Швентек в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Игра пройдет на корте комплекса Roland Garros, начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что Арина Соболенко имеет больше шансов на успех. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.80, что соответствует 54% вероятности. Поставить на успех Иги Швентек можно за 2.10. Вероятность триумфа польки составляет примерно 46%.

Клиенты PARI также склоняются к победе Соболенко. 85% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех первой ракетки мира. Один из клиентов поставил 200 000 рублей на победу Арины за 1.80. Ставка вошла в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.25. Игрок также включил в свой купон пари на победу Янника Синнера в матче с Новаком Джоковичем за 1.25. Если оба фаворита оправдают ожидания игрока, выплата составит 450 000 рублей.

По оценкам букмекеров, соперницы сыграют как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.63, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 2.13.

Три из пяти прошлых матчей между Соболенко и Швентек завершились в двух сетах, поэтому аналитики считают, что предстоящая встреча вряд ли будет затяжной. Поставить на победу Арины со счетом 2:0 можно по коэффициенту 2.87, такую же ставку на Игу можно сделать за 3.40.

Швентек входит в число самых титулованных спортсменок в истории «Ролан Гаррос» и выигрывает Кубок Сюзанн Ленглен уже три года подряд. Всего у нее четыре победы на кортах Парижа. PARI предлагает коэффициент 2.95 на то, что ей удастся вновь стать чемпионкой во Франции. В текущем розыгрыше она прошла Ребекку Шрамкову, Эмму Радукану, Жаклин Кристиан, Елену Рыбакину и Элину Свитолину.

Тем не менее в этом году Арина Соболенко выступает еще более уверенно — пока что она не проиграла ни одного сета на Открытом чемпионате Франции, уверенно обыграв всех соперниц, включая опасную китаянку Чжэн Циньвэнь, а тажке Камиллу Рахимову, Жиль Белен Тайкманн, Ольгу Данилович и Аманду Анисимову. Если белоруска сможет добыть свою первую победу на «Ролан Гаррос», сыграет ставка за 2.50.