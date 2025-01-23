Шинник — Акрон, 26 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

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В последний вторник осени в Кубке России по футболу стартует четвертьфинальная стадия. В Пути регионов ярославский “Шинник” примет “Акрон” из Тольятти. Выбираем перспективную ставку на игру.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Шинник» (Ярославль)
26.11.2024, Вт
18:15 МСК
«Акрон» (Тольятти)
|П1 - 3.45
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Шинник» (Ярославль, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|3
|0
|4
|8-13
|«Акрон»
|4
|0
|3
|13-8
Последние пять игр «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Енисей»
0:0
«Шинник»
Первая лига
|17.11.2024
|«Шинник»
0:0
«Чайка»
Первая лига
|10.11.2024
|«Шинник»
0:2
«Урал»
Первая лига
|03.11.2024
|«Черноморец»
0:1
«Шинник»
Первая лига
|30.10.2024
|«Шинник»
0:0, пен. 4:2
«Чайка»
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Рубин»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|10.11.2024
|«Спартак»
4:0
«Акрон»
РПЛ
|01.11.2024
|«Акрон»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|26.10.2024
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Акрон»
РПЛ
|23.10.2024
|«Акрон»
0:1
«Рубин»
FONBET Кубок России
Еще в прошлом сезоне команды соперничали в Первой лиге, а теперь могут встретиться только в Кубке. Трех побед (одна - по пенальти) “Акрону” не хватило, чтобы продолжить борьбу за трофей в Пути РПЛ. Да и в чемпионате команда в последнее время не радует: четыре безответных мяча получила от “Спартака”, три - от “Рубина”. С “Шинником” тольяттинцам должно быть полегче. Но и настраиваться на беспроблемную победу не стоит.
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“Шинник” Черышева - типичная “низовая” команда. Из пяти предыдущих матчей ярославцев три обошлись вообще без голов и ни разу не забивалось больше двух мячей. В кубковом четвертьфинале “Шинник” тем более не станет раскрываться. Есть смысл рассмотреть вариант с пари на тотал меньше 2.5. “Акрону” забитые мячи на исходе осени тоже даются с большим трудом.
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В прямом эфире игру в Ярославле покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Шинник» - «Акрон»:
|Позиция
|«Шинник»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|75. Вамбольт
|78. Васютин
|Вратарь
|Защитник
|89. Загре
|80. Бардыбахин
|Защитник
|Защитник
|91. Скворцов
|4. Паулу Витор
|Защитник
|Защитник
|4. Якушевич
|22. Баранюк
|Защитник
|Полузащитник
|5. Зинков
|7. Данилин
|Защитник
|Полузащитник
|70. Куль
|65. Москвичев
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Самойлов
|25. Эсанов
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Алейников
|10. Палиенко
|Полузащитник
|Полузащитник
|61. Малахов
|20. Галоян
|Нападающий
|Полузащитник
|27. Черный
|11. Беншимол
|Нападающий
|Нападающий
|11. Федоров
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Дмитрий Черышев
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Аналитики БК «Фонбет» дают коэффициент 3.45 на победу хозяев. Ничья в конторе идет за 3.30, а выигрыш «Акрона» - за 2.15.
Понятно, что в противостоянии клубов разных лиг аналитики отдают предпочтение представителю РПЛ. Но коэффициент выше двойки на “Акрон” намекает на непредсказуемость пары.
Кто остановит хоккейный “Локомотив”. Новости КХЛ сегодня.
Федеральный «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Ярославский клуб сделал вход на матч бесплатным. Однако билет получить придется. Скачать его можно на официальном сайте “Шинника”.
Сведений о травму или болезни звездного ветерана “Акрона” не поступало. Присутствие такой фигуры в рядах гостей добавит интереса к матчу.
Партнерский проект