Шинник — Акрон, 26 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Еще в прошлом сезоне команды соперничали в Первой лиге, а теперь могут встретиться только в Кубке. Трех побед (одна - по пенальти) “Акрону” не хватило, чтобы продолжить борьбу за трофей в Пути РПЛ. Да и в чемпионате команда в последнее время не радует: четыре безответных мяча получила от “Спартака”, три - от “Рубина”. С “Шинником” тольяттинцам должно быть полегче. Но и настраиваться на беспроблемную победу не стоит.

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“Шинник” Черышева - типичная “низовая” команда. Из пяти предыдущих матчей ярославцев три обошлись вообще без голов и ни разу не забивалось больше двух мячей. В кубковом четвертьфинале “Шинник” тем более не станет раскрываться. Есть смысл рассмотреть вариант с пари на тотал меньше 2.5. “Акрону” забитые мячи на исходе осени тоже даются с большим трудом.