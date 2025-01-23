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25 ноября 10:05ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Шинник — Акрон, 26 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Давно Дзюба не заезжал в Ярославль
Валентин Васильев

В последний вторник осени в Кубке России по футболу стартует четвертьфинальная стадия. В Пути регионов ярославский “Шинник” примет “Акрон” из Тольятти. Выбираем перспективную ставку на игру.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль)

26.11.2024, Вт

18:15 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 3.45

Х - 3.30

П2 - 2.15

Турнир:  FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Шинник» (Ярославль, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»3048-13
«Акрон»40313-8

Последние пять игр «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Енисей»

0:0

«Шинник»

Первая лига

17.11.2024«Шинник»

0:0

«Чайка»

Первая лига

10.11.2024«Шинник»

0:2

«Урал»

Первая лига

03.11.2024«Черноморец» 

0:1

«Шинник»

Первая лига

30.10.2024«Шинник»

0:0, пен. 4:2

«Чайка»

FONBET Кубок России

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Рубин»

3:0

«Акрон»

РПЛ

10.11.2024«Спартак»

4:0

«Акрон»

РПЛ

01.11.2024«Акрон»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

26.10.2024«Динамо» Махачкала

1:1

«Акрон»

РПЛ

23.10.2024«Акрон»

0:1

«Рубин»

FONBET Кубок России

Прогноз на матч

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Еще в прошлом сезоне команды соперничали в Первой лиге, а теперь могут встретиться только в Кубке. Трех побед (одна - по пенальти) “Акрону” не хватило, чтобы продолжить борьбу за трофей в Пути РПЛ. Да и в чемпионате команда в последнее время не радует: четыре безответных мяча получила от “Спартака”, три - от “Рубина”. С “Шинником” тольяттинцам должно быть полегче. Но и настраиваться на беспроблемную победу не стоит. 

Как дела у “Миннесоты” Кирилла Капризова. Турнирная таблица Западной конференции НХЛ.

“Шинник” Черышева - типичная “низовая” команда. Из пяти предыдущих матчей ярославцев три обошлись вообще без голов и ни разу не забивалось больше двух мячей. В кубковом четвертьфинале “Шинник” тем более не станет раскрываться. Есть смысл рассмотреть вариант с пари на тотал меньше 2.5. “Акрону” забитые мячи на исходе осени тоже даются с большим трудом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Ярославле покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Шинник»: нет

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Шинник» - «Акрон»:

Позиция«Шинник»«Акрон»Позиция
Вратарь75. Вамбольт78. ВасютинВратарь
Защитник89. Загре80. БардыбахинЗащитник
Защитник91. Скворцов4. Паулу ВиторЗащитник
Защитник4. Якушевич22. БаранюкЗащитник
Полузащитник5. Зинков7. ДанилинЗащитник
Полузащитник70. Куль65. МосквичевПолузащитник
Полузащитник 15. Самойлов25. ЭсановПолузащитник 
Полузащитник38. Алейников10. ПалиенкоПолузащитник
Полузащитник61. Малахов20. ГалоянНападающий
Полузащитник27. Черный11. БеншимолНападающий
Нападающий11. Федоров24. ДзюбаНападающий
Главный тренерДмитрий ЧерышевЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «Фонбет» дают коэффициент 3.45 на победу хозяев. Ничья в конторе идет за 3.30, а выигрыш «Акрона» - за 2.15.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Шинник» - «Акрон»?

Понятно, что в противостоянии клубов разных лиг аналитики отдают предпочтение представителю РПЛ. Но коэффициент выше двойки на “Акрон” намекает на непредсказуемость пары. 

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Где смотреть бесплатно матч «Шинник» - «Акрон»?

Федеральный «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Шинник» - «Акрон»?

Ярославский клуб сделал вход на матч бесплатным. Однако билет получить придется. Скачать его можно на официальном сайте “Шинника”.

Будет ли играть Дзюба?

Сведений о травму или болезни звездного ветерана “Акрона” не поступало. Присутствие такой фигуры в рядах гостей добавит интереса к матчу. 

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