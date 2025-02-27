PARI: СКА во второй раз в текущем сезоне КХЛ переиграет московское «Динамо»

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча СКА. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.20, что составляет 44% вероятности. Спрогнозировать победу москвичей можно по коэффициенту 2.85 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа подопечных Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.72 (55%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.12 (45%).

Клиенты PARI верят в успех «Динамо». На победу бело-голубых приходится около 61% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 37% сделано в пользу петербуржцев, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 79% на 21% в пользу динамовцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.80, по буллитам — за 7.70. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.00. Если гости будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет пари за 5.70.

СКА и «Динамо» встречались в этом сезоне пять раз, и в четырех матчах сильнее оказывались бело-голубые — 4:2, 5:4, 5:3, 3:1. Один матч остался за петербуржцами — 4:3. Аналитики PARI считают, что шестое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.20.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Санкт-Петербурга. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.80. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Динамо» котируется за 1.97.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 225 000 рублей. Один из клиентов сделал ставку на три события, в том числе на то, что «Динамо» забросит две и более шайб, по котировке 1.22. Общий коэффициент прогноза — 2.04.

«Динамо» одержало 35 побед и потерпело 23 поражения в текущем сезоне. Бело-голубые идут на третьем месте в Западной конференции КХЛ. Статистика СКА скромнее: 33 победы и 26 поражений. Петербуржцы занимают седьмое месте в той же зоне. Шансы СКА и «Динамо» завоевать Кубок Гагарина котируются за 6.50 и 12.00 соответственно.