Анонсирован BetBoom Aunkere Cup 2x2 по CS 2

Агентство Gabe Media проведёт BetBoom Aunkere Cup 2x2 по CS 2. Турнир пройдёт с 27 по 28 февраля. Генеральным партнером выступит букмекерская компания BetBoom. Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей, а MVP получит дополнительно 200 тысяч рублей.

В BetBoom Aunkere Cup 2x2 примут участие восемь команд, состоящие из стримеров, селебрити и профессиональных игроков. Составы организаторы анонсируют отдельно.

Прошлый сезон BetBoom Aunkere Cup 2х2 прошел в декабре 2024 года: чемпионом первого турнира стала команда Артема «ct0m» Максимова и Романа Мокривского.

Трансляция BetBoom Aunkere Cup 2x2 пройдёт на Twitch-канале Aunkere. Всю информацию о турнире можно будет найти в его официальном Telegram-канале.