Клиент PARI поставил 300 000 рублей на Бетербиева в реванше с Биволом

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23 февраля Артур Бетербиев встретится с Дмитрием Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бой пройдет на Королевской Арене в Эр-Рияде и начнется не ране 01:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.
Аналитики PARI считают, что в очередном поединке этих бойцов снова победит Бетербиев. Ставки на успех Артура принимаются по коэффициенту 1.95, что соответствует 51% вероятности. Поставить на победу Дмитрия Бивола можно с коэффициентом 2.06, ничья идет за 12.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 48% и 1%.
Большинство клиентов PARI также считают, что Волк опять окажется сильнее. 59% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Бетербиева. 39% сделано на Бивола, еще 2% — на ничью. Один из клиентов поставил на победу Артура 300 000 рублей по коэффициенту 1.96.
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Хотя Бетербиев победил Бивола решением большинства судей, Дмитрий стал первым соперником в его карьере, дотянувшим до финального гонга. Аналитики ожидают, что реванш также продлится всю дистанцию, и предлагают поставить на это за 1.49. Если же бой закончится досрочно, сыграет ставка за 2.52.
Заключить пари на то, что Бетербиев нокаутирует соперника, можно с коэффициентом 3.65. Аналогичная ставка на Бивола котируется за 7.70 — в отличие от своего противника, он победил нокаутом только в одном из последних десяти боев.
В линии PARI также доступны и другие интересные ставки на предстоящую игру. К примеру, с коэффициентом 20.00 можно заключить пари на то, что Волк нокаутирует Дмитрия ударом по печени.
После победы в первом бою Артур Бетербиев собрал все шесть поясов полутяжелого веса — теперь он владеет титулами WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring. Белый панчер все еще не знает горечи поражений. На его счету 21 победа, 20 из которых он одержал нокаутом.
Дмитрий Бивол также был непобежденным до встречи с Бетербиевым, который нанес ему первое поражение в карьере. Таким образом, теперь его рекорд насчитывает 24 поединка и 23 победы, 12 из которых приходятся на нокауты.
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