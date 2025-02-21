PARI: Tundra с dyrachyo победит Team Spirit на DreamLeague Season 25 по Dota 2

21 февраля стартует вторая групповая стадия DreamLeague Season 25 по Dota 2. Центральным поединком дня станет противостояние Tundra Esports и Team Spirit. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что европейский клуб — фаворит матча. Серия в формате best-of-3 стартует в 20:00 по московскому времени.

Tundra выиграла два предыдущих чемпионата и столь же успешно провела первый групповой этап DreamLeague Season 25 — коллектив занял первое место, отдав за семь матчей всего одну карту. На победу состава dyrachyo аналитики дают котировку 1.47. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу Tundra, который был зафиксирован в предыдущем очном поединке команд, составляет 2.55. Ставка на Tundra с форой по фрагам (-10.5) доступна за 1.98, а с форой (-12.5) — за 2.20.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Tundra. На победу состава dyrachyo приходится 95% от общего оборота пари на два варианта исхода матча, и только 5% — на триумф Spirit.

Spirit также стала лидером в своей группе, выиграв пять из семи матчей. Ставка на успех состава из СНГ доступна за 2.70. Коэффициент на Spirit с форой по картам (+1.5) составляет 1.45, а с форой (-1.5) — 4.70. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.94. Обратный исход доступен за 1.76.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 300 000 рублей. Один из пользователей PARI собрал экспресс из шести киберспортивных событий, в который включил ставку на победу Tundra за 1.60. Общий коэффициент экспресса составил 4.15.

Tundra считается главным фаворитом турнира. Поставить на то, что коллектив dyrachyo займет первое место в группе, можно с котировкой 2.30. Ставка на исход, при котором лидером второго этапа станет Spirit, доступна за 5.10.

DreamLeague Season 25 по Dota 2 проходит онлайн с 16 февраля по 2 марта. На чемпионате осталось восемь команд. Во второй групповой стадии каждая команда сыграет с каждой. Четыре лучших коллектива этого этапа пройдут в плей-офф.