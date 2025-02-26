Клиенты PARI уверены в победе «Ювентуса» над «Эмполи» в 1/4 финала Кубка Италии

26 февраля в четвертьфинале Кубка Италии по футболу «Ювентус» примет «Эмполи». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В день игры букмекеры считают «Ювентус» явным фаворитом. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.25, что соответствует примерно 79% вероятности. Ничья в основное время оценивается в 6.50 (около 15%). Котировки на сенсацию в виде триумфа «Эмполи» составляют 15.00 (приблизительно 6%).

Ставки на итоговую победу «Ювентуса» с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти принимаются по коэффициенту 1.13 (около 85%). Аналогичную ставку на «Эмполи» можно сделать за 6.20 (примерно 15%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе фаворита. В общем объеме ставок на исход встречи почти 100% приходится на победу «Ювентуса».

По оценкам аналитиков PARI, в предстоящей игре будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 котируется за 2.30. Заключить пари на то, что забьет только «Ювентус», можно с коэффициентом 1.82. Если же отличатся оба коллектива, сыграет ставка за 2.35. Наиболее вероятным результатом встречи считается победа «Ювентуса» со счетом 2:0 за 6.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий, включив в него ставку на победу «Юве» в основное время за 1.30. Суммарный коэффициент экспресса достиг 4.93.

«Ювентус» — не только действующий, но и наиболее титулованный обладатель Кубка Италии. На счету туринцев уже 15 побед в этом турнире. «Эмполи» же пока ни разу не смог завоевать этот трофей. Лучшим достижением «синих» в Кубке был выход в полуфинал в сезоне-2006/07.

В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет в апреле с «Болоньей», в другой паре сойдутся «Интер» и «Милан».