У клиента БК Мелбет сыграл ординар с коэффициентом 9.8 в матче КХЛ

21 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялся матч «Витязь» – «Салават Юлаев». Хоть гости были фаворитами в преддверии данной встречи, матч оказался равным, и после 2-х периодов на табло «горели» нули. Открыть счет в матче удалось хоккеистам «Салавата Юлаева», реализовав большинство в начале 3-го периода. Ответ хозяев не заставил себя долго ждать, и Джереми Рой, защитник «Витязя», сравнял счет в матче уже через 5 минут.

За 4 минуты до конца 3-го периода клиент БК Мелбет рискнул и поставил 120 000 RUB на победу Витязя в основное время: «П1» с коэффициентом 9.8. Хозяева тут же вышли вперед за 3,5 минуты до конца встречи. «Салават Юлаев» пошел ва-банк, сняв вратаря. Хоккеисты «Витязя» не только выдержали финальный «штурм», но и смогли забить еще 1 шайбу. Матч завершился со счетом 3:1, и счет клиента БК Мелбет пополнился на 1 176 000 RUB, с чем его и поздравляем!

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