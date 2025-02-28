Фонд «Пари и побеждай» поддержал ветеранов — участников фестиваля «Гонка Легкова — 2025»

Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова — 2025» успешно прошел в Рязани на выходных 22-23 февраля. Мероприятие состоялось при поддержке фонда «Пари и побеждай».

Рязань приняла «Гонку Легкова» в 11-й раз. Фестиваль провели на территории биатлонного комплекса «Алмаз». Мероприятие традиционно объединило олимпийских чемпионов, действующих членов национальной сборной и любителей лыжных гонок всех возрастов. Всего в гонке на последних выходных зимы соревновались более 1200 человек, приехавших в Рязань со всей России.

Лыжный фестиваль посетили звезды спорта. В Рязани выступили двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонкам Алексей Петухов, а также чемпионы мира по биатлону Иван Черезов, Екатерина Юрлова‑Перхт и Антон Шипулин.

В программу мероприятия были включены соревнования среди профессиональных лыжников, старт для любителей, гонки для юных чемпионов и мастер-классы от легендарных спортсменов. Открыли лыжный уик-энд участники в возрасте от 4 до 10 лет: юные любители спорта преодолели дистанцию 1 км. Лыжники от 11 до 12 лет соревновались на дистанции 3 км, а ребята в возрасте от 13 до 16 лет прошли гонку на 5 км.

Взрослые спортсмены состязались на дистанциях 10 и 20 км. Также прошли соревнования среди профессионалов на 10 км. Завершился фестиваль мастер-классами от звезд лыжного спорта и биатлона.

Победителями гонки в возрастной категории 60+ стали рязанец Сергей Бирюков (15 км за 00:34:16.522), москвичка Марина Маликова (15 км за 00:46:17.894), томич Дмитрий Филиппович (10 км за 00:24:28.607) и жительница Рязани Елена Глазкова (10 км за 00:35:46.723).

Ветеранов — участников забега поддержал благотворительный фонд «Пари и побеждай». Для победителей в самой старшей возрастной категории и самых взрослых участников забега фонд подготовил сертификаты на сумму 20 тыс. рублей на покупку спортивной одежды и экипировки, а также другие подарки, благодаря которым пожилые атлеты смогут и дальше достигать спортивных высот.

Фонд «Пари и побеждай» системно поддерживает ветеранов спорта на различных спортивных соревнованиях. В декабре 2024 года были проведены биатлонная гонка «Ижевская винтовка» и лыжная гонка в Дубровицах с участием пожилых людей. В январе ветераны получили поддержку на марафоне «Дорога жизни». В начале марта в Одинцово пройдет благотворительная лыжная гонка «Добрая лыжня».