Клиенты PARI: «Реал Сосьедад» снова победит «Мидтьюланн» в Лиге Европы

20 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» примет «Мидтьюланн» на своём поле. Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Реал Сосьедад» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.53, что соответствует примерно 63% вероятности. Триумф «Мидтьюланна» котируется за 6.20 (около 14%). Ничья в основное время оценивается в 4.20 (примерно 22%). Проход клуба из Сан-Себастьяна в ⅛ финала Лиги Европы оценивается в 1.06. Если «Мидтьюланн» совершит чудо и выйдет в следующий раунд, сыграет ставка за 10.00.

Клиенты PARI уверены в победе клуба из Испании. На успех «Реала Сосьедад» приходится около 99% от общего объема ставок на исход встречи. Первый матч в Дании завершился со счётом 2:1 в пользу басков.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.93. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.90. Вероятность того, что команды обменяются голами, котируется за 1.97. Обратный вариант доступен по котировке 1.77.

Самым вероятным исходом матча считается победа испанской команды со счётом 1:0 или 2:0. Поставить на оба результата можно по коэффициенту 7.00. Нулевой ничьей соответствует котировка 8.50.

Самая крупная ставка на сегодняшнюю встречу среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий, включив в него ставку на тотал меньше 3.5 по голам за 1.35. Общий коэффициент ставки — 14.61. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 2 722 000 рублей.

«Реал Сосьедад» завершил групповую стадию на 13-м месте в таблице с четырьмя победами и 13 очками в активе. Поставить на победу команды с россиянином Арсеном Захаряном в составе в Лиге Европы можно за 13.00. «Реал Сосьедад» в рейтинге претендентов на трофей находится на шестой строчке.

«Мидтьюланн» в общем этапе Лиги Европы одержал три победы в восьми матчах. Команда набрала 11 очков и заняла 20-е место в таблице. Датский клуб считается одним из аутсайдеров турнира, его шансы выиграть Лигу Европы котируются по коэффициенту 250.00.