Клиенты PARI: Рублев победит Оже-Альяссима в полуфинале Qatar Open 2025

21 февраля Андрей Рублев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира Qatar Open 2025. Игра пройдет на корте Международного теннисного и сквош комплекса Халифа в Дохе и начнется в 18:10 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Андрея Рублева. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1.70, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на успех Феликса Оже-Альяссима можно с коэффициентом 2.25. Вероятность победы канадца составляет около 30%.

Клиенты PARI также склоняются к победе российского теннисиста. 79% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех Рублева. Один из клиентов поставил 150 000 рублей на победу Андрея в составе экспресса из пяти теннисных и хоккейных матчей. Суммарный коэффициент купона составил 12.59, в случае успеха выплата игроку составит 1 888 500 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет сыграно не менее 23 геймов. Поставить на тотал больше 22.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 22.5 — с коэффициентом 2.10. При этом букмекеры считают, что не менее 13 из них завершатся в пользу Рублева. Индивидуальный тотал россиянина больше 12.5 котируется за 1.65, аналогичную ставку на канадца можно сделать за 1.87.

Букмекеры ожидают, что Андрей сможет разобраться с Оже-Альяссимом в двух сетах, и предлагают поставить на это за 2.70. Если же россиянин победит со счетом 2:1, сыграет ставка с коэффициентом 3.90.

В линии PARI доступны и другие интересные ставки на предстоящую встречу. К примеру, с коэффициентом 1.77 можно заключить пари на то, что в матче будет тай-брейк.

Рублев знает, как побеждать Оже-Альяссима — он выиграл в пяти из шести матчей против канадца. Их последняя встреча состоялась в мае 2024 года, когда россиянин победил Феликса в финале турнира Mutua Madrid Open (4:6, 7:5, 7:5).

Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов везение канадского спортсмена — двое его соперников на Qatar Open просто снялись с матчей. Речь идет о Хамаде Меджедовиче и Данииле Медведеве. Последний играл против Оже-Альяссима в четвертьфинале, однако покинул корт после поражения в первом сете.

А вот для Рублева этот этап турнира оказался гораздо более сложным — он провел тяжелый матч с Алексом Де Минауром, обыграв его со счетом 6:1, 3:6, 7:6(8). Тем не менее победа над второй ракеткой мира не прошла даром. После четвертьфинала Андрей стал главным фаворитом Qatar Open — ставки на его триумф принимаются по коэффициенту 3.05. А вот Оже-Альяссим, напротив, считается аутсайдером с коэффициентом 4.70.