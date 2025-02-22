Клиент PARI поставил 200 000 рублей на Суна Ядуна в поединке с Генри Сехудо

23 февраля в Сиэтле состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 252. Ивент возглавят топовые представители легчайшего веса — Генри Сехудо и Сун Ядун. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий поединок.

Аналитики PARI считают, что китайский спортсмен сможет одолеть ветерана. Сун Ядун считается фаворитом боя с коэффициентом 1.37, вероятность его победы составляет примерно 70%. Заключить пари на успех Генри Сехудо можно за 3.20, ничья идет за 60.00. Эти котировки соответствуют вероятностям 29% и 1%.

Клиенты PARI также склоняются к победе китайца. 63% от общего объема ставок на исход поединка приходится на триумф Суна Ядуна, в то время как доля Сехудо составляет 37%. Один из игроков поставил 200 000 рублей на то, что знаток ушу выиграет нокаутом, либо решением судей. Ставка была принята по коэффициенту 1.58.

Хотя оба бойца имеют неплохой финишрейт, в двух их прошлых поединках результат был определен судейским решением. Букмекеры ожидают, что предстоящий бой также продлится всю дистанцию, и предлагают поставить на это за 1.71. Если же победитель определится досрочно, сыграет ставка за 2.07.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Суна Ядуна по очкам. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.35. Впрочем, аналитики не исключают, что мощный китаец сможет повторить успех Деметриуса Джонсона и нокаутировать экс-чемпиона — КО в исполнении фаворита котируется за 3.00.

Меньше всего букмекеры верят в сабмишен от китайца, который едва ли сможет тягаться в борьбе с победителем Олимпийских игр. Если Ядун все же поймает Генри на прием, сыграет коэффициент 16.00.

Вероятнее всего, именно борьба будет главным оружием Сехудо в предстоящем поединке — при удачном стечении обстоятельств он сможет «сушить» бой, набирая очки за счет переводов, контроля в партере и граунд-энд-паунда. PARI предлагает коэффициент 4.90 на то, что судьи вынесут решение в пользу Трипл Си.

Тем не менее Генри никогда не побеждал приемами, поэтому сабмишен в его исполнении котируется за 20.00. Если же ветеран победит нокаутом, сыграет пари за 9.00.

В линии PARI доступны и другие интересные ставки на предстоящий бой. К примеру, с коэффициентом 75.00 можно заключить пари на то, что китаец нокаутирует противника ударом ноги с разворота.

Оба бойца едут на турнир в Сиэтле после поражений. Так, Генри Сехудо все еще не смог порадовать фанатов после возвращения с пенсии, проиграв Алджамейну Стерлингу и Мерабу Двалишвили. Что же касается Суна Ядуна, то он уступил Петру Яну при попытке ворваться в топ-5 легчайшего веса.