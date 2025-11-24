4G от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию ставок на теннис в live

Партнерский проект
Акция 4G от букмекерской конторы Baltbet дает возможность получить фрибет от 200 рублей за пари на теннис. Участники должны выполнить индивидуальное задание в лайве.
Фрибет активируется после выполнения всех обязательных действий:
1. Откройте новый аккаунт или используйте существующий в БК.
2. Тапните на кнопку «Участвовать» на вкладке акции 4G.
3. Сделайте 4 лайв-ставки на теннис за ограниченное время — 2 часа.
Пари оформляются от 200 рублей и с кэфом от 1.60. Если выполните все условия, БК подарит персональный фрибет на 200 рублей.
После завершения задания фрибет автоматически зачисляется на баланс участника. Он действителен 30 дней и доступен для ставок с кэфом от 1.40. Экспрессы могут содержать максимум 10 событий.
Следует внимательно ознакомиться со всеми нюансами предложения.
Максимальный размер бонуса
От 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
27.11.2025 (23:59 МСК)
Еженедельно Baltbet предлагает 2 новых краткосрочных промо по ставкам на теннисные игры.
Плюсы
Минусы
|➕ За выполнение задания гарантировано вознаграждение
|➖ Всего 2 часа на заключение 4 ставок
|➕ Условия и размер фрибета подбираются персонально для каждого игрока
Турниры ATP и WTA ушли на зимние каникулы до января, но соревнования уровня «Челленджер» продолжаются по всему миру. Беттору не составит труда сделать 4 ординарных лайв-ставки на теннис за 120 минут. При этом выигрыши по пари не обязательны.