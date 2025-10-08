Боевой сетап от БК Балтбет: фрибет на 100 рублей за экспрессы на киберспорт

Для получения фрибета за экспрессы пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет» или попасть в ЛК.

2. В акциях найти «Боевой сетап», открыть страницу промо и согласиться с участием.

3. Собрать 2 экспресса.

Минимальная сумма пари — 250 рублей. Экспресс должен состоять из 3 исходов при минимальном коэффициенте каждого от 1.10. Учитываются только киберспортивные события.