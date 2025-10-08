Ведомости
БК Балтбет
Боевой сетап от БК Балтбет: фрибет на 100 рублей за экспрессы на киберспорт

«Боевой сетап» — новая промоакция от БК «Балтбет» для любителей экспресс-ставок. Участникам нужно собирать множественные пари из событий киберспортивной линии. Статус ставок не важен, бонус дадут как в случае победы, так и при поражении. 

Как получить бонус на 100 рублей от БК Балтбет за экспрессы на киберспорт

Для получения фрибета за экспрессы пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет» или попасть в ЛК.

2. В акциях найти «Боевой сетап», открыть страницу промо и согласиться с участием.

3. Собрать 2 экспресса.

Минимальная сумма пари — 250 рублей. Экспресс должен состоять из 3 исходов при минимальном коэффициенте каждого от 1.10. Учитываются только киберспортивные события.

Как отыграть бонус от БК Балтбет на 100 рублей за экспрессы на киберспорт

Baltbet не раскрывает условия использования бонуса до его начисления. Подробные требования БК станут известны после выдачи подарка. Пользователю сообщат полный список условий: коэффициенты, сроки отыгрыша, тип пари и всю остальную информацию. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Подробности по промоакции «Боевой сетап» собраны ниже. 

Максимальный размер бонуса

100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

1.331

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

12.10.2025 (23:59 МСК)

После подключения к акции беттору дадут 3 дня на выполнение условия. Правила букмекера подразумевают лишь однократное участие. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Засчитываются победные и проигрышные экспрессы➖ Фрибет составляет всего 100 рублей
➕ Дается 3 дня на заключение ставок 
  

Заключение 

Условия по акции очень простые. Бонус подойдет даже тем, кто только проверяет силы в беттинге. Да, размеры фрибета оставляют желать лучшего, но и требования к игроку минимальны. 

Валентин Васильев

