Боевой сетап от БК Балтбет: фрибет на 100 рублей за экспрессы на киберспорт

«Боевой сетап» — новая промоакция от БК «Балтбет» для любителей экспресс-ставок. Участникам нужно собирать множественные пари из событий киберспортивной линии. Статус ставок не важен, бонус дадут как в случае победы, так и при поражении.
Для получения фрибета за экспрессы пользователю нужно:
1. Зарегистрироваться в «Балтбет» или попасть в ЛК.
2. В акциях найти «Боевой сетап», открыть страницу промо и согласиться с участием.
3. Собрать 2 экспресса.
Минимальная сумма пари — 250 рублей. Экспресс должен состоять из 3 исходов при минимальном коэффициенте каждого от 1.10. Учитываются только киберспортивные события.
Baltbet не раскрывает условия использования бонуса до его начисления. Подробные требования БК станут известны после выдачи подарка. Пользователю сообщат полный список условий: коэффициенты, сроки отыгрыша, тип пари и всю остальную информацию.
Подробности по промоакции «Боевой сетап» собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.331
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
12.10.2025 (23:59 МСК)
После подключения к акции беттору дадут 3 дня на выполнение условия. Правила букмекера подразумевают лишь однократное участие.
Плюсы
Минусы
|➕ Засчитываются победные и проигрышные экспрессы
|➖ Фрибет составляет всего 100 рублей
|➕ Дается 3 дня на заключение ставок
Условия по акции очень простые. Бонус подойдет даже тем, кто только проверяет силы в беттинге. Да, размеры фрибета оставляют желать лучшего, но и требования к игроку минимальны.