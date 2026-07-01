Чемпионская тройка от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за выигрышные пари на ЧМ-2026

Чтобы забрать бесплатную ставку, следуйте пошаговой инструкции:

1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «Балтбет» или авторизуйтесь в уже существующем.

2. Откройте раздел «Чемпионская тройка» и дайте старт временному интервалу.

3. Оформите 3 пари на футбол, каждое из которых должно выиграть.

Отсчет времени начинается сразу после подключения к акции. Букмекер отводит игрокам 2 суток.

Ставки принимаются от 300 рублей. Коэффициент каждого события в купоне не должен быть ниже 1.50. Как только все 3 пари сыграют в плюс, система автоматически зачислит фрибет. Стартовая сумма вознаграждения составляет 200 рублей, но итоговый номинал бонуса определяется индивидуально.