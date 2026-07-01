Чемпионская тройка от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за выигрышные пари на ЧМ-2026

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» во время мундиаля запустила «Чемпионскую тройку». Чтобы получить фрибет от 200 рублей, игроку нужно оформить 3 выигрышные ставки на футбольные игры.
Чтобы забрать бесплатную ставку, следуйте пошаговой инструкции:
1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «Балтбет» или авторизуйтесь в уже существующем.
2. Откройте раздел «Чемпионская тройка» и дайте старт временному интервалу.
3. Оформите 3 пари на футбол, каждое из которых должно выиграть.
Отсчет времени начинается сразу после подключения к акции. Букмекер отводит игрокам 2 суток.
Ставки принимаются от 300 рублей. Коэффициент каждого события в купоне не должен быть ниже 1.50. Как только все 3 пари сыграют в плюс, система автоматически зачислит фрибет. Стартовая сумма вознаграждения составляет 200 рублей, но итоговый номинал бонуса определяется индивидуально.
Применяйте фрибет к одиночным и экспресс-ставкам с суммарным коэффициентом от 1.40 до 100.00. Бонус начисляется автоматически и доступен в течение 30 дней.
Ниже собраны основные параметры предложения.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
03.07.2026 (23:59 МСК)
Участвовать в акции разрешено только 1 раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Подходят ординары и комбинированные пари
|➖ Все 3 ставки должны сыграть в плюс
|➕ Автоматическое начисление фрибета
«Чемпионская тройка» — вариация привычного для «Балтбета» формата бонусов за серию удачных прогнозов. Условия достаточно мягкие. Учитывая насыщенный футбольный календарь, найти подходящие матчи не составит труда.