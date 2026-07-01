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ЧМ-2026



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Чемпионская тройка от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за выигрышные пари на ЧМ-2026

Обновлено:
от 200 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет Балтбет от 200 рублей по промо Чемпионская тройка
  • Как отыграть бонус Балтбет от 200 рублей за победные пари на ЧМ-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Балтбет» во время мундиаля запустила «Чемпионскую тройку». Чтобы получить фрибет от 200 рублей, игроку нужно оформить 3 выигрышные ставки на футбольные игры. 

Как получить фрибет Балтбет от 200 рублей по промо Чемпионская тройка

Чтобы забрать бесплатную ставку, следуйте пошаговой инструкции:

1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «Балтбет» или авторизуйтесь в уже существующем.

2. Откройте раздел «Чемпионская тройка» и дайте старт временному интервалу.

3. Оформите 3 пари на футбол, каждое из которых должно выиграть.

Отсчет времени начинается сразу после подключения к акции. Букмекер отводит игрокам 2 суток. 

Ставки принимаются от 300 рублей. Коэффициент каждого события в купоне не должен быть ниже 1.50. Как только все 3 пари сыграют в плюс, система автоматически зачислит фрибет. Стартовая сумма вознаграждения составляет 200 рублей, но итоговый номинал бонуса определяется индивидуально.

Как отыграть бонус Балтбет от 200 рублей за победные пари на ЧМ-2026

Применяйте фрибет к одиночным и экспресс-ставкам с суммарным коэффициентом от 1.40 до 100.00. Бонус начисляется автоматически и доступен в течение 30 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей Балтбет

Ниже собраны основные параметры предложения.

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

03.07.2026 (23:59 МСК)

Участвовать в акции разрешено только 1 раз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подходят ординары и комбинированные пари➖ Все 3 ставки должны сыграть в плюс
➕ Автоматическое начисление фрибета 

Заключение

«Чемпионская тройка» — вариация привычного для «Балтбета» формата бонусов за серию удачных прогнозов. Условия достаточно мягкие. Учитывая насыщенный футбольный календарь, найти подходящие матчи не составит труда.

Валентин Васильев

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