Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыДвойное комбо от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Двойное комбо от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
20 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Простое задание — реальный приз!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей по промо Двойное комбо
  • Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Поклонники футбольных пари могут получить фрибет от 150 рублей в рамках акции «Двойное комбо» от БК «Балтбет». Условие простое: нужно собрать 2 экспресса из 2-4 событий.

Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей по промо Двойное комбо

Чтобы забрать приз, выполните следующие шаги:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Балтбета» (или зарегистрируйтесь).

2. Откройте «Двойное комбо» и запустите ваш персональный акционный интервал.

3. Изучите условия задания, которые отображаются в профиле.

4. Заключите 2 экспресса на футбол.

В каждом купоне должно быть от 2 до 4 событий. Сумма пари — от 500 рублей, коэффициент на каждый отдельный исход — не ниже 1.10.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

Как только условия акции будут соблюдены, фрибет появится на счету. Он остается активным 30 дней. Применить призовой бонус можно к одиночным ставкам и экспрессам с коэффициентом от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Подготовили таблицу со всеми деталями акции.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.07.2026 (23:59 МСК)

Не учитываются ставки, сделанные через окно оператора ППС.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Достаточно лояльный минимальный коэффициент на исход — от 1.10➖ Скромный размер фрибета
➕ Короткий и понятный список требований 

Заключение

«Двойное комбо» подкупает своей простотой. Клиенту не нужно гнаться за высокими кэфами или совершать пари на внушительные суммы, достаточно дважды собрать стандартный экспресс на футбол. Это делает задание доступным даже для новичков.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer364 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer183 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё