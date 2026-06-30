Двойное комбо от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

Партнерский проект
Поклонники футбольных пари могут получить фрибет от 150 рублей в рамках акции «Двойное комбо» от БК «Балтбет». Условие простое: нужно собрать 2 экспресса из 2-4 событий.
Чтобы забрать приз, выполните следующие шаги:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете «Балтбета» (или зарегистрируйтесь).
2. Откройте «Двойное комбо» и запустите ваш персональный акционный интервал.
3. Изучите условия задания, которые отображаются в профиле.
4. Заключите 2 экспресса на футбол.
В каждом купоне должно быть от 2 до 4 событий. Сумма пари — от 500 рублей, коэффициент на каждый отдельный исход — не ниже 1.10.
Как только условия акции будут соблюдены, фрибет появится на счету. Он остается активным 30 дней. Применить призовой бонус можно к одиночным ставкам и экспрессам с коэффициентом от 1.40 до 100.00.
Подготовили таблицу со всеми деталями акции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.07.2026 (23:59 МСК)
Не учитываются ставки, сделанные через окно оператора ППС.
Плюсы
Минусы
|➕ Достаточно лояльный минимальный коэффициент на исход — от 1.10
|➖ Скромный размер фрибета
|➕ Короткий и понятный список требований
«Двойное комбо» подкупает своей простотой. Клиенту не нужно гнаться за высокими кэфами или совершать пари на внушительные суммы, достаточно дважды собрать стандартный экспресс на футбол. Это делает задание доступным даже для новичков.