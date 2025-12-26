БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матч Аталанта-Интер

Партнерский проект
Новый конкурс от букмекерской конторы «Балтбет» посвящен противостоянию «Аталанты» и «Интера» в Серии А. Самым точным предсказателям первого «горчичника» достанется фрибет на сумму до 2000 рублей.
Игрокам следует придерживаться следующих требований:
1. Создать профиль в БК Baltbet или войти через действующий.
2. Добавить @rubaltbet в список своих подписок Telegram.
3. Под конкурсным постом указать ваше предположение на минуту первой желтой карточки в матче «Аталанта»-«Интер» вместе с ID аккаунта.
Букмекер предлагает фрибеты на общую сумму 6000 рублей. При 1, 2 или 3 правильных угадываниях каждый победитель получает 2000 рублей. Если число точных прогнозов превышает 3, приз делят между всеми участниками.
Фрибет остается действительным на протяжении 30 дней. Если ставка в этот период не будет сделана, купон сгорает. Ознакомиться с условиями использования можно при активации.
Обратим внимание на главные детали промо.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.12.2025 (22:45 МСК)
Любое подтвержденное пари на игру от 300 рублей увеличивает фрибет в 2 раза.
Плюсы
Минусы
|➕ Предельно ясный формат участия
|➖ Размер бонуса может быть меньше ожидаемого
|➕ Удвоение фрибета при подтвержденной ставке
Главным событием рождественского тура итальянской Серии А станет встреча «Аталанты» и «Интера». Определять момент первой желтой карточки с помощью статистики непросто. Иногда проще положиться на свое чутье.