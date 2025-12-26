БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матч Аталанта-Интер

Игрокам следует придерживаться следующих требований:

1. Создать профиль в БК Baltbet или войти через действующий.

2. Добавить @rubaltbet в список своих подписок Telegram.

3. Под конкурсным постом указать ваше предположение на минуту первой желтой карточки в матче «Аталанта»-«Интер» вместе с ID аккаунта.

Букмекер предлагает фрибеты на общую сумму 6000 рублей. При 1, 2 или 3 правильных угадываниях каждый победитель получает 2000 рублей. Если число точных прогнозов превышает 3, приз делят между всеми участниками.