26 декабря 7:12ГлавнаяБонусы
БК БалтбетАкции
logo

БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матч Аталанта-Интер

2000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Участвовать можно бесплатно!

Новый конкурс от букмекерской конторы «Балтбет» посвящен противостоянию «Аталанты» и «Интера» в Серии А. Самым точным предсказателям первого «горчичника» достанется фрибет на сумму до 2000 рублей.

Как получить фрибет до 2000 рублей в БК Балтбет за верный прогноз на Серию А

Свернуть

Игрокам следует придерживаться следующих требований:

1. Создать профиль в БК Baltbet или войти через действующий.

2. Добавить @rubaltbet в список своих подписок Telegram.

3. Под конкурсным постом указать ваше предположение на минуту первой желтой карточки в матче «Аталанта»-«Интер» вместе с ID аккаунта.

Букмекер предлагает фрибеты на общую сумму 6000 рублей. При 1, 2 или 3 правильных угадываниях каждый победитель получает 2000 рублей. Если число точных прогнозов превышает 3, приз делят между всеми участниками. 

Как отыграть фрибет до 2000 рублей за прогноз на матч Аталанта-Интер

Свернуть

Фрибет остается действительным на протяжении 30 дней. Если ставка в этот период не будет сделана, купон сгорает. Ознакомиться с условиями использования можно при активации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Свернуть

Обратим внимание на главные детали промо.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (чтобы удвоить приз)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.12.2025 (22:45 МСК)

Любое подтвержденное пари на игру от 300 рублей увеличивает фрибет в 2 раза.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Предельно ясный формат участия➖ Размер бонуса может быть меньше ожидаемого
➕ Удвоение фрибета при подтвержденной ставке 

Заключение

Свернуть

Главным событием рождественского тура итальянской Серии А станет встреча «Аталанты» и «Интера». Определять момент первой желтой карточки с помощью статистики непросто. Иногда проще положиться на свое чутье.

Валентин Васильев

