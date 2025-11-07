БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игру Манчестер Сити — Ливерпуль

Для участия в акции требуется выполнить несколько шагов:

1. Пройдите регистрацию в «Балтбет» или используйте существующий профиль.

2. Подпишитесь на Telegram-канал оператора.

3. Отметьте акционный пост реакцией.

4. Укажите в комментарии минуту первого предупреждения и идентификатор своего аккаунта.

5. При желании сделайте ставку от 300 рублей на игру «МанСити» – «Ливерпуль», чтобы при победе получить двойной фрибет.

Самые удачные прогнозисты получат по 2000 рублей фрибетами на свой игровой счет. Если угадавших минуту окажется больше, общий призовой фонд в 6000 рублей будет распределен поровну между всеми победителями.