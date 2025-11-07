Ведомости
7 ноября 10:33ГлавнаяБонусы
БК БалтбетАкции
logo

БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игру Манчестер Сити — Ливерпуль

2000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Проявите интуицию и заберите бонус!

БК «Балтбет» приглашает пользователей принять участие в розыгрыше к матчу 11 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Суть конкурса — спрогнозировать минуту первой желтой карточки и выиграть фрибет до 2000 рублей.

Как получить фрибет до 2000 рублей в БК Балтбет за правильный прогноз

Для участия в акции требуется выполнить несколько шагов:

1. Пройдите регистрацию в «Балтбет» или используйте существующий профиль.

2. Подпишитесь на Telegram-канал оператора.

3. Отметьте акционный пост реакцией.

4. Укажите в комментарии минуту первого предупреждения и идентификатор своего аккаунта.

5. При желании сделайте ставку от 300 рублей на игру «МанСити» – «Ливерпуль», чтобы при победе получить двойной фрибет.

Самые удачные прогнозисты получат по 2000 рублей фрибетами на свой игровой счет. Если угадавших минуту окажется больше, общий призовой фонд в 6000 рублей будет распределен поровну между всеми победителями.

Как отыграть фрибет до 2000 рублей за прогноз на футбол в БК Балтбет

Срок действия фрибета составляет 1 месяц с момента его получения. Детали по отыгрышу станут известны при получении бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Остановимся на ключевых нюансах проводимого розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (чтобы удвоить приз)

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.11.2025 (19:30 МСК)

БК Zenit организовала конкурс на матч «МанСити» — «Ливерпуль» с иной механикой. Клиентам нужно дать ответы на 5 вопросов по встрече. Лучшим прогнозистам достанутся фрибеты на 500 рублей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс получить фрибет до 2000 рублей без необходимости делать ставку➖ При большом количестве победителей фрибет делится, уменьшая индивидуальную награду
➕ Дополнительная опция удвоения бонуса 

Заключение

Предсказать точную минуту первого предупреждения очень непросто. Арбитру наверняка придется несколько раз доставать «горчичник». Именно непредсказуемость делает конкурс особенно интересным, выиграть может любой.

Валентин Васильев

