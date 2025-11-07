БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игру Манчестер Сити — Ливерпуль

Партнерский проект
БК «Балтбет» приглашает пользователей принять участие в розыгрыше к матчу 11 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Суть конкурса — спрогнозировать минуту первой желтой карточки и выиграть фрибет до 2000 рублей.
Для участия в акции требуется выполнить несколько шагов:
1. Пройдите регистрацию в «Балтбет» или используйте существующий профиль.
2. Подпишитесь на Telegram-канал оператора.
3. Отметьте акционный пост реакцией.
4. Укажите в комментарии минуту первого предупреждения и идентификатор своего аккаунта.
5. При желании сделайте ставку от 300 рублей на игру «МанСити» – «Ливерпуль», чтобы при победе получить двойной фрибет.
Самые удачные прогнозисты получат по 2000 рублей фрибетами на свой игровой счет. Если угадавших минуту окажется больше, общий призовой фонд в 6000 рублей будет распределен поровну между всеми победителями.
Срок действия фрибета составляет 1 месяц с момента его получения. Детали по отыгрышу станут известны при получении бонуса.
Остановимся на ключевых нюансах проводимого розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.11.2025 (19:30 МСК)
БК Zenit организовала конкурс на матч «МанСити» — «Ливерпуль» с иной механикой. Клиентам нужно дать ответы на 5 вопросов по встрече. Лучшим прогнозистам достанутся фрибеты на 500 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс получить фрибет до 2000 рублей без необходимости делать ставку
|➖ При большом количестве победителей фрибет делится, уменьшая индивидуальную награду
|➕ Дополнительная опция удвоения бонуса
Предсказать точную минуту первого предупреждения очень непросто. Арбитру наверняка придется несколько раз доставать «горчичник». Именно непредсказуемость делает конкурс особенно интересным, выиграть может любой.