Фрибет до 4000 рублей от Балтбет: угадайте минуту первого гола в матче сборных Нидерландов и Финляндии

Участнику розыгрыша следует:

1. Создать профиль в БК.

2. Подписаться на группу букмекера.

3. В комментарии под записью написать минуту первого гола в матче сборных Нидерландов и Финляндии.

Прогноз нужно сделать до начала игры. Размещенные записи после старта матча не участвуют в розыгрыше.

По 2000 рублей фрибетами заберут 3 победителя. Если правильный прогноз сделает больше игроков, букмекер распределит призовой фонд.

Правила конкурса подразумевают вариант удвоения бонуса. Если сделать ставку на матч сборных Нидерландов и Финляндии минимум на 300 рублей, то в случае победы в розыгрыше игроку дадут 4000 рублей в качестве фрибета. При ничейном результате в основное время конкурс отменяется.