Фрибет до 4000 рублей от Балтбет: угадайте минуту первого гола в матче сборных Нидерландов и Финляндии

В своей группе в VK букмекер «Балтбет» запустил розыгрыш с суммарным призовым фондом в 6000 рублей. За верно угаданную минуту первого гола в игре сборных Нидерландов и Финляндии букмекерская контора даст фрибет 2000 рублей. Правила конкурса разрешают удвоение бонуса. Для этого необходимо заключить квалификационную ставку.
Участнику розыгрыша следует:
1. Создать профиль в БК.
2. Подписаться на группу букмекера.
3. В комментарии под записью написать минуту первого гола в матче сборных Нидерландов и Финляндии.
Прогноз нужно сделать до начала игры. Размещенные записи после старта матча не участвуют в розыгрыше.
По 2000 рублей фрибетами заберут 3 победителя. Если правильный прогноз сделает больше игроков, букмекер распределит призовой фонд.
Правила конкурса подразумевают вариант удвоения бонуса. Если сделать ставку на матч сборных Нидерландов и Финляндии минимум на 300 рублей, то в случае победы в розыгрыше игроку дадут 4000 рублей в качестве фрибета. При ничейном результате в основное время конкурс отменяется.
Начисленный бонус активен в течение месяца после выдачи. Если игрок не успеет заключить пари за этот срок, подарок аннулируют. Остальные условия по отыгрышу победителям объявят отдельно. Обычно вейджер составляет х1.
Подробная информация по бонусу в таблице.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
12.10.2025 (19:00 МСК)
В 19:00 МСК 12 октября стартует матч между сборными, и Baltbet прекращает принимать комментарии. Результаты розыгрыша букмекер подведет через 2 дня. До 14 октября начислений фрибетов не будет.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется депозит
|➖ Сложно спрогнозировать минуту гола
|➕ Предусмотрена возможность удвоения бонуса
Для победы в этой акции пользователям необходима благосклонность фортуны. Других способов угадать минуту первого гола фактически не существует. Поэтому представленное предложение букмекера фактически уравнивает бетторов с разным игровым опытом и навыками прогнозирования.