Гонка за шестеркой от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные ординары на теннис

Промоакция «Гонка за шестеркой» проводится букмекерской конторой «Балтбет» и рассчитана на любителей тенниса. Участники могут получить фрибет от 100 рублей за выполнение задания.
Для участия клиент должен выполнить определенные требования:
1. Зарегистрироваться в системе «Балтбет».
2. Дать согласие на участие в промо.
3. За 3 часа после активации одержать победу в 6 ординарах на теннисные события.
Минимальная ставка для участия — 50 рублей, коэффициент не ниже 1.30. Владельцы прокачанных аккаунтов «Балтбет» могут рассчитывать на увеличенный бонус.
Фрибет поступает в корзину после того, как все требования БК выполнены. Он действителен 30 дней и может использоваться на любые ставки с коэффициентом от 1.40, за исключением систем. В экспресс-пари можно выбрать максимум 10 событий.
Важно учитывать тонкости промоакции.
Максимальный размер бонуса
От 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
Каждую неделю по понедельникам и пятницам в «Балтбет» появляются свежие промо по теннису.
Плюсы
Минусы
|➕ Простое и понятное задание для получения фрибета
|➖ Чтобы стать обладателем бонуса, необходимо выиграть 6 ординаров за 3 часа
|➕ Небольшая минимальная ставка от 50 рублей делает участие доступным
В финальном турнире ATP в Турине наступает время решающих матчей. Данные игры можно использовать для выполнения задания. Допускаются ставки даже на отдельные розыгрыши и геймы. Выиграть 6 ординаров за 180 минут вполне реально.