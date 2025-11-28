Хоккейный квартет от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные пари на хоккей

Участнику предстоит совершить несколько действий по порядку:

1. Оформить аккаунт в Baltbet при отсутствии действующей регистрации.

2. Перейти к промоакции «Хоккейный квартет» и включиться в участие.

3. Выиграть 4 пари на хоккей.

На этот раз букмекер не ограничивает игроков только экспрессами или ординарами. Разрешены оба варианта. Общий кэф должен стартовать с отметки 1.60, сумма пари быть не меньше 200 рублей.