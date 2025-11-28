Хоккейный квартет от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные пари на хоккей

Партнерский проект
Промоакция «Хоккейный квартет» от БК «Балтбет» позволяет бетторам зарабатывать фрибеты от 150 рублей. Для получения приза достаточно выиграть 4 любых пари на хоккейные встречи.
Участнику предстоит совершить несколько действий по порядку:
1. Оформить аккаунт в Baltbet при отсутствии действующей регистрации.
2. Перейти к промоакции «Хоккейный квартет» и включиться в участие.
3. Выиграть 4 пари на хоккей.
На этот раз букмекер не ограничивает игроков только экспрессами или ординарами. Разрешены оба варианта. Общий кэф должен стартовать с отметки 1.60, сумма пари быть не меньше 200 рублей.
Использовать фрибет разрешено на протяжении 30 дней. Для участия допустимы как ординарные, так и экспресс-пари с минимальным коэффициентом 1.40.
Таблица содержит исчерпывающие данные о промоакции.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
Ставки по купону не принимаются в расчет.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность за короткий срок (24 часа) заработать фрибет
|➖ Сумма и кэф пари ограничивают участников
|➕ Акционными считаются ставки любого типа
Игроку нужно успеть оформить 4 выигрышные ставки в течение 1 дня. Хотя большинство матчей проходит в выходные, ограниченный срок создает дополнительное давление. Размер приза остается сравнительно невысоким.