Линия атаки от БК Балтбет: фрибеты от 400 рублей за успешные ординары на футбол

Чтобы присоединиться к акции, достаточно выполнить установленные правила:

1. Создайте аккаунт или войдите в личный кабинет на сайте либо в мобильном приложении БК «Балтбет».

2. В разделе акций найдите «Линия атаки» и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Сделайте 4 одиночные ставки на футбольные события в течение 48 часов с момента активации предложения.

Минимальная сумма каждого пари — 600 рублей, коэффициент — от 1.60. Индивидуальный акционный период начинается сразу после нажатия участником кнопки «Участвовать» и продолжается 2 дня либо до завершения акции в зависимости от того, что произойдет раньше. Игроки, которые выполнят все условия, получат фрибет от 400 рублей.