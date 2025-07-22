Линия атаки от БК Балтбет: фрибеты от 400 рублей за успешные ординары на футбол

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» запустила акцию «Линия атаки», в рамках которой клиенты могут получить фрибет за серию успешных ставок. Достаточно оформить 4 выигрышных ординара на футбольные события и бонус от 400 рублей будет начислен автоматически. Предложение доступно всем зарегистрированным игрокам.
Чтобы присоединиться к акции, достаточно выполнить установленные правила:
1. Создайте аккаунт или войдите в личный кабинет на сайте либо в мобильном приложении БК «Балтбет».
2. В разделе акций найдите «Линия атаки» и нажмите кнопку «Участвовать».
3. Сделайте 4 одиночные ставки на футбольные события в течение 48 часов с момента активации предложения.
Минимальная сумма каждого пари — 600 рублей, коэффициент — от 1.60. Индивидуальный акционный период начинается сразу после нажатия участником кнопки «Участвовать» и продолжается 2 дня либо до завершения акции в зависимости от того, что произойдет раньше. Игроки, которые выполнят все условия, получат фрибет от 400 рублей.
Фрибет начисляется автоматически и остается активным в течение 30 дней. Использовать его можно для ординаров или экспрессов с количеством событий от 1 до 10. Каждый исход в купоне должен иметь коэффициент от 1.40 до 100.00.
Таблица содержит все ключевые параметры предложения.
Максимальный размер бонуса
400 ₽
Минимальный депозит
600 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
24.07.2025 (23:59 МСК)
Повторное участие в акции не предусмотрено.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Предложение открыто для всех зарегистрированных пользователей БК
|➖ Учитываются лишь победные пари
|➕ Прозрачные правила
Условия акции довольно строгие — за 2 дня нужно оформить 4 выигрышных ординара. Если вы регулярно ставите на футбол и готовы к такому вызову, предложение от БК «Балтбет» стоит вашего внимания.