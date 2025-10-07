Пятый угол от БК Балтбет: 150 рублей за ставки на футбол

БК «Балтбет» предлагает бонус за удачные пари на футбол. При победе в 5 ординарах игроки получат небольшой фрибет на 150 рублей. Особенность предложения — комфортные требования по минимальной сумме и коэффициенту пари. Акция подойдет даже тем, кто только осваивает беттинг.
Чтобы претендовать на фрибет, следует:
1. Сделать профиль в Baltbet или войти в ЛК.
2. Открыть раздел с акциями.
3. Выбрать предложение «Пятый угол» и подтвердить участие.
4. Ставить ординары по условиям БК.
Минимальная сумма — 200 рублей. Коэффициент — от 1.60. После активации бонуса на выполнение задания букмекер даст 2 суток. Если игрок не уложится в это время, участие аннулируется. Правила конторы исключают повторную активацию задания. В случае успешного завершения миссии пользователю дадут бонус 150 рублей.
БК «Балтбет» не указывает правила отыгрыша бонуса. Обычно букмекер информирует победителей индивидуально. БК расскажет в требованиях время на применение и остальные требования.
Все подробности по акции представлены ниже.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.60
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
09.10.2025
Плюсы
Минусы
|➕На исполнение требований БК дает 2 дня
|➖ Размер фрибета составляет 150 ₽
|➕ Коэффициент — от 1.60
|➖ Нужно победить 5 раз
Акция «Пятый угол» — хорошее предложение для новичков. Да, размер бонуса не впечатляет, но и риск не очень высокий. Шансы на победу пари с коэффициентом 1.60 более 60%, а поставить нужно всего 150 рублей.