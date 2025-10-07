Ведомости
БК БалтбетФрибеты за депозит
Пятый угол от БК Балтбет: 150 рублей за ставки на футбол

150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.6
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Приятный бонус от Baltbet за ставки на футбол

БК «Балтбет» предлагает бонус за удачные пари на футбол. При победе в 5 ординарах игроки получат небольшой фрибет на 150 рублей. Особенность предложения — комфортные требования по минимальной сумме и коэффициенту пари. Акция подойдет даже тем, кто только осваивает беттинг.

Как получить бонус на 150 рублей от БК Балтбет за ставки на футбол

Чтобы претендовать на фрибет, следует:

1. Сделать профиль в Baltbet или войти в ЛК.

2. Открыть раздел с акциями.

3. Выбрать предложение «Пятый угол» и подтвердить участие.

4. Ставить ординары по условиям БК.

Минимальная сумма — 200 рублей. Коэффициент — от 1.60. После активации бонуса на выполнение задания букмекер даст 2 суток. Если игрок не уложится в это время, участие аннулируется. Правила конторы исключают повторную активацию задания. В случае успешного завершения миссии пользователю дадут бонус 150 рублей. 

Как отыграть бонус от БК Балтбет 150 рублей за ставки на футбол

БК «Балтбет» не указывает правила отыгрыша бонуса. Обычно букмекер информирует победителей индивидуально. БК расскажет в требованиях время на применение и остальные требования. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Все подробности по акции представлены ниже.

Максимальный размер бонуса

150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.60

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

09.10.2025 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕На исполнение требований БК дает 2 дня➖ Размер фрибета составляет 150 ₽
➕ Коэффициент — от 1.60➖ Нужно победить 5 раз

Заключение

Акция «Пятый угол» — хорошее предложение для новичков. Да, размер бонуса не впечатляет, но и риск не очень высокий. Шансы на победу пари с коэффициентом 1.60 более 60%, а поставить нужно всего 150 рублей. 

Валентин Васильев

