БК Балтбет: фрибеты до 5000 рублей и джерси ПСЖ

В рамках старта нового сезона Лиги чемпионов букмекер «Балтбет» запускает специальный розыгрыш в своем Telegram. Для участия достаточно подписки на канал. Счастливчики получат фрибеты до 5000 рублей и оригинальную домашнюю майку ПСЖ.
Для участия достаточно придерживаться простой инструкции:
1. Создайте аккаунт на платформе «Балтбет», если вы еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на официальный канал БК в Telegram.
3. Перейдите в публикацию о розыгрыше и отметьте участие с помощью реакции.
4. Активируйте кнопку «Хочу джерси».
5. Убедитесь, что все действия выполнены до 1 октября.
Подведение итогов розыгрыша состоится 2 октября. Победителями станут 10 участников. Выбор будет осуществляться случайным образом.
Место
Приз
1
Оригинальное домашнее джерси ПСЖ (размер L)
2
Фрибет 5000 ₽
3
Фрибет 2500 ₽
4-10
Фрибет 1000 ₽
Фрибет предоставляется на срок 30 дней с момента начисления. Сделать ставку можно с минимальным коэффициентом 1.40. Используя фрибет как для одиночной ставки, так и для экспресса (до 10 событий включительно).
Для простоты восприятия условия конкурса представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.10.2025 (23:59 МСК)
Крупные спортивные турниры становятся поводом для регулярных акций и розыгрышей в соцсетях букмекера.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция отличается простотой и доступна каждому, независимо от опыта игры
|➖ Получить подарки смогут только 10 случайно выбранных участников
|➕ Вносить депозит или делать ставки не требуется
Футболка ПСЖ разыгрывается в единственном экземпляре. Некоторым другим участникам достанутся фрибеты. Игнорировать это промо явно не стоит.