БК BetBoom: фрибеты 3000 рублей и альбомы Panini за подписку на Telegram-канал

3000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Уникальные призы, простое участие!

Telegram-розыгрыш от БК BetBoom позволяет игрокам получить коллекционные наборы Panini РПЛ и фрибеты на 3000 рублей. Для участия достаточно подписаться на канал и тапнуть кнопку подтверждения.

Как получить бонус BetBoom до 3000 рублей за победу в Telegram-конкурсе

Чтобы стать участником, нужно сделать следующее:

1. Создать аккаунт на платформе BetBoom, если его еще не было.

2. Оформить подписку на Telegram-канал букмекера.

3. Активировать участие в посте с розыгрышем.

В призовом наборе — альбом Panini РПЛ с наклейками и фрибет на 3000 рублей. Определение победителей при поддержке бота состоится 29 января в 14:00 МСК. Награды достанутся 5 пользователям.

Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в тг-розыгрыше

Букмекер принимает ставки-ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Фрибет используется в течение недели.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

Важные аспекты конкурса.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.01.2026 (14:00 МСК)

Бонус не действует на ставки в «Нардах» и на промоигры «Повышай», «Сапер» и «Форсаж».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Можно стать обладателем сразу нескольких интересных призов без пари➖ Призовой набор получат всего 5 участников
➕ Доступно всем подписчикам Telegram-канала букмекера 

Заключение

Коллекционные альбомы Panini остаются настоящей классикой и желанным трофеем для фанатов футбола. Пока РПЛ делает паузу, BetBoom поддерживает интерес к чемпионату. Призов не очень много, но они обязательно принесут радость своим обладателям.

Валентин Васильев

