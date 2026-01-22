БК BetBoom: фрибеты 3000 рублей и альбомы Panini за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Telegram-розыгрыш от БК BetBoom позволяет игрокам получить коллекционные наборы Panini РПЛ и фрибеты на 3000 рублей. Для участия достаточно подписаться на канал и тапнуть кнопку подтверждения.
Чтобы стать участником, нужно сделать следующее:
1. Создать аккаунт на платформе BetBoom, если его еще не было.
2. Оформить подписку на Telegram-канал букмекера.
3. Активировать участие в посте с розыгрышем.
В призовом наборе — альбом Panini РПЛ с наклейками и фрибет на 3000 рублей. Определение победителей при поддержке бота состоится 29 января в 14:00 МСК. Награды достанутся 5 пользователям.
Букмекер принимает ставки-ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Фрибет используется в течение недели.
Важные аспекты конкурса.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.01.2026 (14:00 МСК)
Бонус не действует на ставки в «Нардах» и на промоигры «Повышай», «Сапер» и «Форсаж».
Плюсы
Минусы
|➕ Можно стать обладателем сразу нескольких интересных призов без пари
|➖ Призовой набор получат всего 5 участников
|➕ Доступно всем подписчикам Telegram-канала букмекера
Коллекционные альбомы Panini остаются настоящей классикой и желанным трофеем для фанатов футбола. Пока РПЛ делает паузу, BetBoom поддерживает интерес к чемпионату. Призов не очень много, но они обязательно принесут радость своим обладателям.