БК BetBoom: фрибеты 3000 рублей и альбомы Panini за подписку на Telegram-канал

Чтобы стать участником, нужно сделать следующее:

1. Создать аккаунт на платформе BetBoom, если его еще не было.

2. Оформить подписку на Telegram-канал букмекера.

3. Активировать участие в посте с розыгрышем .

В призовом наборе — альбом Panini РПЛ с наклейками и фрибет на 3000 рублей. Определение победителей при поддержке бота состоится 29 января в 14:00 МСК. Награды достанутся 5 пользователям.