Травяной хардкор от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за быстрые ставки на теннис

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БК «Балтбет» запустила свежую акцию, приуроченную к Уимблдону. Успешные пари на теннисные события теперь приносят игрокам фрибеты до 1000 рублей.
Принять участие в акции сможет каждый, кто выполнит установленные требования:
1. Заведите счет в «Балтбет», если вы еще не являетесь клиентом букмекера.
2. Перейдите на страницу акции «Травяной хардкор» и нажми кнопку «Участвовать».
3. Сделайте 4 выигрышные одиночные ставки на теннис в рамках быстрых маркетов (результат розыгрыша очка, счет в гейме, исход гейма и др.).
Минимальный коэффициент событий — 1.30. Сумма ставки — от 750 рублей. На выполнение задания даётся ровно 1 час с момента активации. Каждому, кто справится с испытанием, БК начислит фрибет номиналом 1000 рублей. При этом конкретные условия участия и размер бонуса могут варьироваться в зависимости от индивидуального предложения игроку.
Фрибет будет зачислен автоматически и останется доступным до 31 июля 2025 года включительно. Использовать его можно на ординары и экспрессы с числом событий от 1 до 10. Важное условие: коэффициенты всех исходов в игровом купоне должны находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.
В таблице собраны все ключевые детали предложения.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
750 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
10.07.2025 (23:59 МСК)
Проданные ставки не идут в расчет выполнения задания.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие могут игроки, у которых есть аккаунт в БК Балтбет
|➖ На задания дается всего 1 час
|➕ Гарантированный фрибет за выполнение условий
Бонусная акция «Травяной хардкор» идеально подойдет тем, кто умеет молниеносно подстраиваться под динамику теннисного матча. Здесь все решают скорость реакции и умение быстро принимать решения. Если вы чувствуете ритм игры и готовы ловить момент, эта акция точно для вас.