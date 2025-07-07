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7 июля 16:30ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит

Травяной хардкор от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за быстрые ставки на теннис

1000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
750 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Лови момент и забирай фрибет на 1000 рублей!

БК «Балтбет» запустила свежую акцию, приуроченную к Уимблдону. Успешные пари на теннисные события теперь приносят игрокам фрибеты до 1000 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 1000 рублей за быстрые пари на теннис

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Принять участие в акции сможет каждый, кто выполнит установленные требования:

1. Заведите счет в «Балтбет», если вы еще не являетесь клиентом букмекера.

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2. Перейдите на страницу акции «Травяной хардкор» и нажми кнопку «Участвовать».

3. Сделайте 4 выигрышные одиночные ставки на теннис в рамках быстрых маркетов (результат розыгрыша очка, счет в гейме, исход гейма и др.).

Минимальный коэффициент событий — 1.30. Сумма ставки — от 750 рублей. На выполнение задания даётся ровно 1 час с момента активации. Каждому, кто справится с испытанием, БК начислит фрибет номиналом 1000 рублей. При этом конкретные условия участия и размер бонуса могут варьироваться в зависимости от индивидуального предложения игроку.

Как отыграть бонус Балтбет до 1000 рублей в рамках акции Травяной хардкор

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Фрибет будет зачислен автоматически и останется доступным до 31 июля 2025 года включительно. Использовать его можно на ординары и экспрессы с числом событий от 1 до 10. Важное условие: коэффициенты всех исходов в игровом купоне должны находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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В таблице собраны все ключевые детали предложения.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

750 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

До 31.07.2025

Срок окончания акции

10.07.2025 (23:59 МСК)

Проданные ставки не идут в расчет выполнения задания.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Принять участие могут игроки, у которых есть аккаунт в БК Балтбет➖ На задания дается всего 1 час
➕ Гарантированный фрибет за выполнение условий 

Заключение

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Бонусная акция «Травяной хардкор» идеально подойдет тем, кто умеет молниеносно подстраиваться под динамику теннисного матча. Здесь все решают скорость реакции и умение быстро принимать решения. Если вы чувствуете ритм игры и готовы ловить момент, эта акция точно для вас.

Валентин Васильев

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