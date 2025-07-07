Травяной хардкор от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за быстрые ставки на теннис

Принять участие в акции сможет каждый, кто выполнит установленные требования:

1. Заведите счет в «Балтбет», если вы еще не являетесь клиентом букмекера.

2. Перейдите на страницу акции «Травяной хардкор» и нажми кнопку «Участвовать».

3. Сделайте 4 выигрышные одиночные ставки на теннис в рамках быстрых маркетов (результат розыгрыша очка, счет в гейме, исход гейма и др.).

Минимальный коэффициент событий — 1.30. Сумма ставки — от 750 рублей. На выполнение задания даётся ровно 1 час с момента активации. Каждому, кто справится с испытанием, БК начислит фрибет номиналом 1000 рублей. При этом конкретные условия участия и размер бонуса могут варьироваться в зависимости от индивидуального предложения игроку.