28 ноября 15:34ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Тройной лайв-удар от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные пари на теннис

150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибет за 180 минут!

Промо «Тройной лайв-удар» от БК «Балтбет» — возможность проверить интуицию в реальном времени. С 28 по 30 ноября все клиенты могут получить фрибет от 150 рублей, за выигрыш 3 подряд ординаров на теннис в live.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по промоакции Тройной лайв-удар

Свернуть

От игрока требуется:

1. Войти в профиль «Балтбет» или создать новый аккаунт.

2. Тапнуть кнопку «Участвовать» на странице «Тройного лайв-удара».

3. Выиграть 3 ординара на теннис подряд за отведенное время.

Каждая ставка должна быть минимум 150 рублей с коэффициентом не ниже 1.30. На выполнение дается 180 минут. Прематч-пари не учитываются для конкурса.

Как отыграть бонус от 150 рублей за серию побед в лайве

Свернуть

Бонус автоматически зачисляется в корзину участника после 3 победных теннисных ставок подряд. Ставки с фрибетом доступны с коэффициентом от 1.40. Срок действия — 30 дней. Экспрессы могут содержать максимум 10 исходов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

Свернуть

Обязательно ознакомьтесь со всеми условиями промо.

Максимальный размер бонуса

От 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

30.11.2025 (23:59 МСК)

Прогресс задания не учитывает другие виды ставок, выигранные или проигранные.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Минимальные требования к ставкам➖ Любой невыигранный ординар останавливает прогресс 
➕ Быстрый бонус за 180 минут 

Заключение

Свернуть

В промо учитывается только серия выигранных одиночных пари на теннис. Любая неудача обнуляет прогресс, путь к фрибету начинается заново. На данный момент доступно достаточное количество теннисных событий, преимущественно турниры серии «Челленджер».

Валентин Васильев

