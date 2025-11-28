Тройной лайв-удар от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные пари на теннис

Партнерский проект
Промо «Тройной лайв-удар» от БК «Балтбет» — возможность проверить интуицию в реальном времени. С 28 по 30 ноября все клиенты могут получить фрибет от 150 рублей, за выигрыш 3 подряд ординаров на теннис в live.
От игрока требуется:
1. Войти в профиль «Балтбет» или создать новый аккаунт.
2. Тапнуть кнопку «Участвовать» на странице «Тройного лайв-удара».
3. Выиграть 3 ординара на теннис подряд за отведенное время.
Каждая ставка должна быть минимум 150 рублей с коэффициентом не ниже 1.30. На выполнение дается 180 минут. Прематч-пари не учитываются для конкурса.
Бонус автоматически зачисляется в корзину участника после 3 победных теннисных ставок подряд. Ставки с фрибетом доступны с коэффициентом от 1.40. Срок действия — 30 дней. Экспрессы могут содержать максимум 10 исходов.
Обязательно ознакомьтесь со всеми условиями промо.
Максимальный размер бонуса
От 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
Прогресс задания не учитывает другие виды ставок, выигранные или проигранные.
Плюсы
Минусы
|➕ Минимальные требования к ставкам
|➖ Любой невыигранный ординар останавливает прогресс
|➕ Быстрый бонус за 180 минут
В промо учитывается только серия выигранных одиночных пари на теннис. Любая неудача обнуляет прогресс, путь к фрибету начинается заново. На данный момент доступно достаточное количество теннисных событий, преимущественно турниры серии «Челленджер».