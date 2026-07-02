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ГлавнаяБонусыАрена Streamers Battle CS #5 от BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на киберспорт
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Арена Streamers Battle CS #5 от BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на киберспорт

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей за пари в арене Streamers Battle CS #5
  • Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей за пари в Арене Streamers Battle CS #5
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom запускает новый этап «Арен», приуроченный к Streamers Battle CS #5. Клиентам конторы предстоит соревноваться за место в рейтинге. Лучшие прогнозисты заберут фрибеты на сумму до 100 000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей за пари в арене Streamers Battle CS #5

Порядок действий следующий:

1. Пройти регистрацию в BetBoom.

2. Открыть в приложении вкладку «Арены».

3. Найти карточку турнира BetBoom Streamers Battle CS #5.

4. Определиться с 1 из 2 форматов участия — с призовым фондом 250 000 или 300 000 рублей.

5. Кликнуть «Участвовать» в подходящей карточке.

С момента подтверждения у игрока есть всего 10 минут на то, чтобы оформить первое пари на игру Streamers Battle CS #5. Величина ставки привязана к выбранному формату:

  • Фонд 250 000 рублей — от 2000 рублей.
  • Фонд 300 000 рублей — от 10 000 рублей.

Место в турнирной таблице формируется исключительно за счет выигрышных пари. Начисление очков происходит по формуле: (коэффициент ставки – 1) × 100.

Место

Арена 1 (призовой фонд 300 000 ₽, минимальная ставка 10 000 ₽)

Арена 2 (призовой фонд 200 000 ₽, минимальная ставка 2000 ₽)

1

100 000 ₽

50 000 ₽

2

80 000 ₽

40 000 ₽

3

60 000 ₽

30 000 ₽

4

40 000 ₽

20 000 ₽

5

20 000 ₽

20 000 ₽

6-8

10 000 ₽

9-20

5000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей за пари в Арене Streamers Battle CS #5

Начисленный бонус разрешается использовать на пари по любым видам спорта с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Зачитываются как ординары, так и комбинированные ставки (в экспрессе будет учтен совокупный кэф купона).

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Ниже представлена таблица со всеми требованиями.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.07.2026 (23:59 МСК)

Если игрок не успел поставить за отведенное время, то участие аннулируется, и заявку придется подавать заново.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Форматы на выбор — под разный размер банка бетторов➖ Всего 10 минут на первую ставку после входа в промо
➕ Можно менять арену по ходу турнира 

Заключение

В промоакции побеждает не тот, кто ставит больше, а тот, кто точнее угадывает исходы и выбирает более высокие коэффициенты. Такой подход дает преимущество игрокам, которые хорошо ориентируются в киберспорте и следят за Streamers Battle CS #5.

Валентин Васильев

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