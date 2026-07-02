Арена Streamers Battle CS #5 от BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на киберспорт

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Букмекер BetBoom запускает новый этап «Арен», приуроченный к Streamers Battle CS #5. Клиентам конторы предстоит соревноваться за место в рейтинге. Лучшие прогнозисты заберут фрибеты на сумму до 100 000 рублей.
Порядок действий следующий:
1. Пройти регистрацию в BetBoom.
2. Открыть в приложении вкладку «Арены».
3. Найти карточку турнира BetBoom Streamers Battle CS #5.
4. Определиться с 1 из 2 форматов участия — с призовым фондом 250 000 или 300 000 рублей.
5. Кликнуть «Участвовать» в подходящей карточке.
С момента подтверждения у игрока есть всего 10 минут на то, чтобы оформить первое пари на игру Streamers Battle CS #5. Величина ставки привязана к выбранному формату:
Место в турнирной таблице формируется исключительно за счет выигрышных пари. Начисление очков происходит по формуле: (коэффициент ставки – 1) × 100.
Место
Арена 1 (призовой фонд 300 000 ₽, минимальная ставка 10 000 ₽)
Арена 2 (призовой фонд 200 000 ₽, минимальная ставка 2000 ₽)
1
100 000 ₽
50 000 ₽
2
80 000 ₽
40 000 ₽
3
60 000 ₽
30 000 ₽
4
40 000 ₽
20 000 ₽
5
20 000 ₽
20 000 ₽
6-8
—
10 000 ₽
9-20
—
5000 ₽
Начисленный бонус разрешается использовать на пари по любым видам спорта с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Зачитываются как ординары, так и комбинированные ставки (в экспрессе будет учтен совокупный кэф купона).
Ниже представлена таблица со всеми требованиями.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.07.2026 (23:59 МСК)
Если игрок не успел поставить за отведенное время, то участие аннулируется, и заявку придется подавать заново.
Плюсы
Минусы
|➕ Форматы на выбор — под разный размер банка бетторов
|➖ Всего 10 минут на первую ставку после входа в промо
|➕ Можно менять арену по ходу турнира
В промоакции побеждает не тот, кто ставит больше, а тот, кто точнее угадывает исходы и выбирает более высокие коэффициенты. Такой подход дает преимущество игрокам, которые хорошо ориентируются в киберспорте и следят за Streamers Battle CS #5.