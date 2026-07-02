Арена Streamers Battle CS #5 от BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на киберспорт

Порядок действий следующий:

1. Пройти регистрацию в BetBoom.

2. Открыть в приложении вкладку «Арены».

3. Найти карточку турнира BetBoom Streamers Battle CS #5.

4. Определиться с 1 из 2 форматов участия — с призовым фондом 250 000 или 300 000 рублей.

5. Кликнуть «Участвовать» в подходящей карточке.

С момента подтверждения у игрока есть всего 10 минут на то, чтобы оформить первое пари на игру Streamers Battle CS #5. Величина ставки привязана к выбранному формату:

Фонд 250 000 рублей — от 2000 рублей.

Фонд 300 000 рублей — от 10 000 рублей.

Место в турнирной таблице формируется исключительно за счет выигрышных пари. Начисление очков происходит по формуле: (коэффициент ставки – 1) × 100.