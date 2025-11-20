Ведомости
Фрибет на UFC от БК BetBoom: бонус 1000 рублей за прогноз и ставку на бой Царукяна и Хукера

1000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте на бой, отвечайте на вопросы про UFC и забирайте фрибеты!

БК BetBoom запускает краткосрочное промо «Фрибет на UFC» к бою Арман Царукян — Дэн Хукер. Достаточно оформить ставку от 2000 рублей на главный поединок и ответить на вопросы по остальным боям карда. Участники, чьи прогнозы окажутся точными, получат фрибет на 1000 рублей.

Как получить бонус BetBoom 1000 рублей за ставку и прогноз на бой Царукяна и Хукера

Свернуть

Желающие заработать фрибет должны пройти несколько обязательных шагов:

1. Завести профиль в BetBoom или авторизоваться в существующем.

2. Пройти опрос по боям UFC в специальной сторис-подборке.

3. Оформить ординарное пари на бой Царукян — Хукер.

Минимальный размер ставки — 2000 рублей, коэффициент — не ниже 1.50. Букмекер подготовил следующие вопросы игрокам:

  • Кто победит в бою Царукяна и Хукера.
  • Как закончится бой Царукяна и Хукера.
  • Кто победит в бою Мухаммада и Гэрри.
  • Как закончится бой Оздемира и Манфилда.

Пользователям со всеми верными ответами начислят фрибет в размере 1000 рублей.

Как отыграть бонус BetBoom до 1000 рублей за пари на поединок Царукян — Хукер

Свернуть

Можно собрать экспресс или оформить ординар. Общий коэффициент купона обязан попадать в диапазон 1.30-3.50. Воспользоваться фрибетом нужно в течение 7 дней после начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от BetBoom

Свернуть

Сжатое перечисление всех правил участия.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.11.2025 (21:00 МСК)

К бою Арман Царукян — Дэн Хукер свое промо запустила и БК PARI. Игрокам предлагают собрать бинго из 9 событий поединка. За удачное заполнение карточки участники могут получить фрибеты до 5000 рублей и фирменный мерч от Армана Царукяна.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Доступные правила — нужны лишь прогнозы и 1 пари➖ Нужно поставить 2000 ₽
➕ Выигранные фрибеты можно использовать без многократных вейджеров 

Заключение

Свернуть

Главное событие уикэнда в мире единоборств привлекает внимание не только фанатов, но и букмекеров. Если вы уверены в своих знаниях UFC, то самое время испытать удачу.

Валентин Васильев

