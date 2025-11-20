Фрибет на UFC от БК BetBoom: бонус 1000 рублей за прогноз и ставку на бой Царукяна и Хукера

Партнерский проект
БК BetBoom запускает краткосрочное промо «Фрибет на UFC» к бою Арман Царукян — Дэн Хукер. Достаточно оформить ставку от 2000 рублей на главный поединок и ответить на вопросы по остальным боям карда. Участники, чьи прогнозы окажутся точными, получат фрибет на 1000 рублей.
Желающие заработать фрибет должны пройти несколько обязательных шагов:
1. Завести профиль в BetBoom или авторизоваться в существующем.
2. Пройти опрос по боям UFC в специальной сторис-подборке.
3. Оформить ординарное пари на бой Царукян — Хукер.
Минимальный размер ставки — 2000 рублей, коэффициент — не ниже 1.50. Букмекер подготовил следующие вопросы игрокам:
Пользователям со всеми верными ответами начислят фрибет в размере 1000 рублей.
Можно собрать экспресс или оформить ординар. Общий коэффициент купона обязан попадать в диапазон 1.30-3.50. Воспользоваться фрибетом нужно в течение 7 дней после начисления.
Сжатое перечисление всех правил участия.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.11.2025 (21:00 МСК)
К бою Арман Царукян — Дэн Хукер свое промо запустила и БК PARI. Игрокам предлагают собрать бинго из 9 событий поединка. За удачное заполнение карточки участники могут получить фрибеты до 5000 рублей и фирменный мерч от Армана Царукяна.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступные правила — нужны лишь прогнозы и 1 пари
|➖ Нужно поставить 2000 ₽
|➕ Выигранные фрибеты можно использовать без многократных вейджеров
Главное событие уикэнда в мире единоборств привлекает внимание не только фанатов, но и букмекеров. Если вы уверены в своих знаниях UFC, то самое время испытать удачу.