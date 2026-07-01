Королевский заезд от БК BetBoom: фрибет 2000 рублей за пари и прогноз на Формулу-1

Партнерский проект
Перед стартом Гран-при Великобритании букмекер BetBoom подготовил для своих клиентов промо с фиксированной наградой. Чтобы претендовать на приз, игрокам нужно дать верные прогнозы по гонке и оформить пари на Формулу-1. Тем, кто справится с обоими условиями, гарантированно начислят фрибет в размере 2000 рублей.
Чтобы претендовать на награду, потребуется пройти 3 шага:
1. Создать учетную запись в BetBoom (если аккаунта еще нет).
2. Открыть в приложении раздел со сторис по акции «Королевский заезд» и ответить на 2 вопроса о гонке.
3. Сделать одиночную ставку на Гран-при Великобритании с суммой от 1000 рублей (коэффициент значения не имеет).
Вопросы, на которые нужно ответить в сторис:
Игроки, верно ответившие на оба вопроса и оформившие пари, получат фрибет на 2000 рублей. Он поступит на бонусный счет 6 июля.
На заключение ставки с фрибетом дается 1 неделя. Бонус можно использовать для ординарного или экспресс-пари с коэффициентом от 1.30 до 3.50.
Ниже приведена таблица с основными деталями предложения.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.07.2026 (18:00 МСК)
Принять участие можно только через мобильный софт BetBoom. В веб-версии и на десктопе акция недоступна.
Плюсы
Минусы
|➕ Коэффициент на акционную ставку не ограничен
|➖ Доступно только через смартфоны
|➕ Прогнозы делаются в удобном формате сторис
BetBoom продолжает серию тематических акций к этапам Формулы-1. Условия просты: минимальная ставка, 2 прогноза на гонку и фрибет на счету. Единственное, о чем стоит помнить, — участие доступно только через мобильное приложение.