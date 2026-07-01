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ГлавнаяБонусыКоролевский заезд от БК BetBoom: фрибет 2000 рублей за пари и прогноз на Формулу-1
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Королевский заезд от БК BetBoom: фрибет 2000 рублей за пари и прогноз на Формулу-1

Обновлено:
2000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Угадали исход — получите приз!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 2000 рублей в рамках акции Королевский заезд
  • Как отыграть бонус BetBoom до 2000 рублей за ставку и прогноз на F1
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Перед стартом Гран-при Великобритании букмекер BetBoom подготовил для своих клиентов промо с фиксированной наградой. Чтобы претендовать на приз, игрокам нужно дать верные прогнозы по гонке и оформить пари на Формулу-1. Тем, кто справится с обоими условиями, гарантированно начислят фрибет в размере 2000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 2000 рублей в рамках акции Королевский заезд

Чтобы претендовать на награду, потребуется пройти 3 шага:

1. Создать учетную запись в BetBoom (если аккаунта еще нет).

2. Открыть в приложении раздел со сторис по акции «Королевский заезд» и ответить на 2 вопроса о гонке.

3. Сделать одиночную ставку на Гран-при Великобритании с суммой от 1000 рублей (коэффициент значения не имеет). 

Вопросы, на которые нужно ответить в сторис:

  • Финиширует ли Льюис Хэмилтон в топ-3?
  • На каком месте закончит гонку лучший из пилотов Aston Martin?

Игроки, верно ответившие на оба вопроса и оформившие пари, получат фрибет на 2000 рублей. Он поступит на бонусный счет 6 июля.

Как отыграть бонус BetBoom до 2000 рублей за ставку и прогноз на F1

На заключение ставки с фрибетом дается 1 неделя. Бонус можно использовать для ординарного или экспресс-пари с коэффициентом от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от BetBoom

Ниже приведена таблица с основными деталями предложения.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.07.2026 (18:00 МСК)

Принять участие можно только через мобильный софт BetBoom. В веб-версии и на десктопе акция недоступна.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Коэффициент на акционную ставку не ограничен➖ Доступно только через смартфоны
➕ Прогнозы делаются в удобном формате сторис 

Заключение

BetBoom продолжает серию тематических акций к этапам Формулы-1. Условия просты: минимальная ставка, 2 прогноза на гонку и фрибет на счету. Единственное, о чем стоит помнить, — участие доступно только через мобильное приложение.

Валентин Васильев

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