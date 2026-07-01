Королевский заезд от БК BetBoom: фрибет 2000 рублей за пари и прогноз на Формулу-1

Чтобы претендовать на награду, потребуется пройти 3 шага:

1. Создать учетную запись в BetBoom (если аккаунта еще нет).

2. Открыть в приложении раздел со сторис по акции «Королевский заезд» и ответить на 2 вопроса о гонке.

3. Сделать одиночную ставку на Гран-при Великобритании с суммой от 1000 рублей (коэффициент значения не имеет).

Вопросы, на которые нужно ответить в сторис:

Финиширует ли Льюис Хэмилтон в топ-3?

На каком месте закончит гонку лучший из пилотов Aston Martin?

Игроки, верно ответившие на оба вопроса и оформившие пари, получат фрибет на 2000 рублей. Он поступит на бонусный счет 6 июля.