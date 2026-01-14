Промокод FIREBLAST от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 50 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская компания BetBoom совместно с Mager проводит акцию для поклонников CS2. Промо приурочено к турниру BLAST Bounty 2026. Общий призовой фонд формируется в зависимости от килла коктейлем Молотова и гранатой в игре. Чтобы стать участником, достаточно активировать промокод FIREBLAST и сделать ставку на соответствующее событие.
Чтобы забрать приз, следуйте инструкции:
1. Создайте аккаунт в BetBoom или авторизуйтесь, если он у вас уже есть.
2. Примените промокод FIREBLAST на сайте или в приложении для смартфонов.
3. Оформите ставку от 1000 рублей на специальные события турнира BLAST Bounty 2026: килл моликом или гранатой.
Стартовый банк промо составляет 50 000 рублей и растет на 5000 рублей за каждый килл коктейлем Молотова или осколочной гранатой в игре. Все участники, корректно выполнившие требования, делят пул призов поровну.
Вы можете применять фрибет для ординаров и экспрессов, коэффициенты которых находятся между 1.30 и 3.50. Срок использования бонуса — 7 суток с момента активации.
Важные аспекты, которые необходимы для полноценного участия в акции.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.01.2026 (23:59 МСК)
Компания «Винлайн» запустила свежий турнир BetRace для ставок на BLAST Bounty S1.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет предоставляется всем, кто выполнит условия участия
|➖ Необходимо поставить не менее 1000 рублей
|➕ Каждое успешное действие прибавляет к призовому фонду новые средства
Финальная сумма призового банка станет известна лишь по завершении турнира. Промоакция мотивирует участников пристально наблюдать за ходом игр BLAST Bounty 2026.