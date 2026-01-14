Промокод FIREBLAST от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 50 000 рублей

Чтобы забрать приз, следуйте инструкции:

1. Создайте аккаунт в BetBoom или авторизуйтесь, если он у вас уже есть.

2. Примените промокод FIREBLAST на сайте или в приложении для смартфонов.

3. Оформите ставку от 1000 рублей на специальные события турнира BLAST Bounty 2026: килл моликом или гранатой.

Стартовый банк промо составляет 50 000 рублей и растет на 5000 рублей за каждый килл коктейлем Молотова или осколочной гранатой в игре. Все участники, корректно выполнившие требования, делят пул призов поровну.