22 декабря 13:47ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты без депозита
logo

Тайный Санта от БК BetBoom: фрибеты до 1000 рублей и фирменный мерч за участие в игре

1000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Обменивайтесь подарками с участниками со всей страны!

Букмекер BetBoom вместе с Telegram-каналом hooch CS2 запускают зимнюю акцию «Тайный Санта». Игроки обмениваются реальными подарками и одновременно претендуют на бонусы от БК. Для участия достаточно отправить презент другому пользователю стоимостью от 300 рублей, после чего вы автоматически попадаете в розыгрыш. 

Как получить бонус BetBoom до 1000 рублей за участие в новогодней игре

Свернуть

Игроку предстоит шаг за шагом совершить все обязательные пункты механики:

1. Создать аккаунт в БК BetBoom при его отсутствии.

2. Передать администратору Telegram-канала адрес удобного пункта выдачи Ozon.

3. Дождаться жеребьевки и получить в личные сообщения адрес для отправки.

4. Выбрать и оплатить подарок, отправить подтверждение администратору.

5. Получить в ответ презент от другого игрока.

Подарок выбирается участником самостоятельно. При этом он не должен относиться к категории 18+. Минимальная стоимость презента составляет 300 рублей. Все действия в рамках акции необходимо завершить не позднее 26 декабря. После этого среди участников будут случайным образом распределены дополнительные призы.

Место

Приз

1

Эксклюзивная кофта с личной росписью + пин с первого мажора CS2

2-4

Фирменный мерч BetBoom в ограниченном формате

5-9

Фрибет 1000 ₽

10-19

Фрибет 500 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 1000 рублей в рамках акции Тайный Санта

Свернуть

Срок активности фрибета составляет 168 часов после его получения. Он предназначен для размещения 1 ставки. Использовать бонус допускается на экспрессы и одиночные исходы с коэффициентами в диапазоне 1.30-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от BetBoom

Свернуть

Сводная информация по условиям предложения.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.12.2025 (23:59 МСК)

Любые попытки получить приз без выполнения условий акции не допускаются. В отношении недобросовестных участников применяются санкции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Живой формат с реальным обменом подарками➖ Требуется самостоятельно выбрать, оплатить и отправить презент
➕ Минимальный порог входа делает участие доступным без серьезных затрат 

Заключение

Свернуть

Игра «Тайный Санта» знакома многим как традиция обмена подарками между коллегами или друзьями. В рамках промо БК BetBoom участники смогут отправлять презенты незнакомым игрокам по всей стране. Помимо главного приза, разыгрываются дополнительные фрибеты и эксклюзивный мерч.

Валентин Васильев

