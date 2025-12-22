Тайный Санта от БК BetBoom: фрибеты до 1000 рублей и фирменный мерч за участие в игре

Игроку предстоит шаг за шагом совершить все обязательные пункты механики:

1. Создать аккаунт в БК BetBoom при его отсутствии.

2. Передать администратору Telegram-канала адрес удобного пункта выдачи Ozon.

3. Дождаться жеребьевки и получить в личные сообщения адрес для отправки.

4. Выбрать и оплатить подарок, отправить подтверждение администратору.

5. Получить в ответ презент от другого игрока.

Подарок выбирается участником самостоятельно. При этом он не должен относиться к категории 18+. Минимальная стоимость презента составляет 300 рублей. Все действия в рамках акции необходимо завершить не позднее 26 декабря. После этого среди участников будут случайным образом распределены дополнительные призы.