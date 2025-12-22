Тайный Санта от БК BetBoom: фрибеты до 1000 рублей и фирменный мерч за участие в игре

Партнерский проект
Букмекер BetBoom вместе с Telegram-каналом hooch CS2 запускают зимнюю акцию «Тайный Санта». Игроки обмениваются реальными подарками и одновременно претендуют на бонусы от БК. Для участия достаточно отправить презент другому пользователю стоимостью от 300 рублей, после чего вы автоматически попадаете в розыгрыш.
Игроку предстоит шаг за шагом совершить все обязательные пункты механики:
1. Создать аккаунт в БК BetBoom при его отсутствии.
2. Передать администратору Telegram-канала адрес удобного пункта выдачи Ozon.
3. Дождаться жеребьевки и получить в личные сообщения адрес для отправки.
4. Выбрать и оплатить подарок, отправить подтверждение администратору.
5. Получить в ответ презент от другого игрока.
Подарок выбирается участником самостоятельно. При этом он не должен относиться к категории 18+. Минимальная стоимость презента составляет 300 рублей. Все действия в рамках акции необходимо завершить не позднее 26 декабря. После этого среди участников будут случайным образом распределены дополнительные призы.
Место
Приз
1
Эксклюзивная кофта с личной росписью + пин с первого мажора CS2
2-4
Фирменный мерч BetBoom в ограниченном формате
5-9
Фрибет 1000 ₽
10-19
Фрибет 500 ₽
Срок активности фрибета составляет 168 часов после его получения. Он предназначен для размещения 1 ставки. Использовать бонус допускается на экспрессы и одиночные исходы с коэффициентами в диапазоне 1.30-3.50.
Сводная информация по условиям предложения.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.12.2025 (23:59 МСК)
Любые попытки получить приз без выполнения условий акции не допускаются. В отношении недобросовестных участников применяются санкции.
Плюсы
Минусы
|➕ Живой формат с реальным обменом подарками
|➖ Требуется самостоятельно выбрать, оплатить и отправить презент
|➕ Минимальный порог входа делает участие доступным без серьезных затрат
Игра «Тайный Санта» знакома многим как традиция обмена подарками между коллегами или друзьями. В рамках промо БК BetBoom участники смогут отправлять презенты незнакомым игрокам по всей стране. Помимо главного приза, разыгрываются дополнительные фрибеты и эксклюзивный мерч.