Угадайте точный вес Лукаса Веры с БК BetBoom: розыгрыш 5 фрибетов

Для участия в розыгрыше необходимо выполнить все правила:

1. Пройти регистрацию на платформе BetBoom.

2. Перейти к посту с розыгрышем в Telegram.

3. Опубликовать в комментариях свой вариант веса полузащитника Лукаса Веры.

БК BetBoom определит 5 победителей среди тех, кто дал наиболее близкие ответы. Сумма фрибетов рассчитывается по формуле: вес игрока × 100. Например, 58,6 кг соответствуют 5860 фрибетов. Фотоподтверждение и результаты акции появятся 24 января.