Угадайте точный вес Лукаса Веры с БК BetBoom: розыгрыш 5 фрибетов

Партнерский проект
Букмекерская компания BetBoom совместно с футбольным клубом «Локомотив» приглашает подписчиков Telegram принять участие в необычном розыгрыше. Игроки могут попытаться угадать вес полузащитника Лукаса Веры к завершению первого тренировочного сбора и получить фрибеты. Номинал бонуса напрямую зависит от веса спортсмена.
Для участия в розыгрыше необходимо выполнить все правила:
1. Пройти регистрацию на платформе BetBoom.
2. Перейти к посту с розыгрышем в Telegram.
3. Опубликовать в комментариях свой вариант веса полузащитника Лукаса Веры.
БК BetBoom определит 5 победителей среди тех, кто дал наиболее близкие ответы. Сумма фрибетов рассчитывается по формуле: вес игрока × 100. Например, 58,6 кг соответствуют 5860 фрибетов. Фотоподтверждение и результаты акции появятся 24 января.
Бесплатная ставка доступна для одиночных пари и экспрессов в диапазоне коэффициентов 1.30-3.50. Активировать фрибет необходимо в течение 7 дней после получения.
Ознакомление с ключевыми правилами конкурса поможет избежать недоразумений.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.01.2026 (20:30 МСК)
От каждого пользователя принимается не более 1 комментария.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно делать ставки, достаточно оставить комментарий с прогнозом
|➖ Ограниченное количество победителей — выиграют только 5 участников
|➕ Оперативное подведение итогов
Акция отличается необычной механикой — участникам не нужно подписываться, делать ставки или вносить депозит. Достаточно точно угадать вес аргентинского легионера «Локомотива». Победителей ждут щедрые фрибеты.