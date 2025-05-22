Бриллиантовый кэф от БК Леон: фрибеты до 1 000 000 рублей за выигрышные ставки

Чтобы присоединиться к акции «Бриллиантовый кэф», участникам необходимо соблюдать следующие условия:

1. Создайте аккаунт на сайте БК «Леон» или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы.

2. При необходимости пройдите идентификацию личности.

3. Откройте страницу акции и активируйте участие нажатием специальной кнопки.

4. Размещайте ставки типа ординар или экспресс на любые события.

5. Копите баллы за выигрышные пари и продвигайтесь в турнирной таблице.

Минимальная сумма одной ставки — 1500 рублей, а общий коэффициент должен начинаться с 1.40.

Каждая выигравшая ставка приносит участнику очки, количество которых соответствует итоговому коэффициенту пари. Все баллы складываются и определяют позицию игрока в турнирной таблице. В зачет идут только успешные ставки — чем больше побед и внушительнее коэффициенты, тем выше итоговый результат.

После завершения акции топ-500 участников с наибольшим числом очков разделят между собой призовой фонд в 2 000 000 рублей, который будет начислен в виде фрибетов.

Место Фрибет 1 1 000 000 ₽ 2 50 000 ₽ 3 35 000 ₽ 4 25 000 ₽ 5-10 15 000 ₽ 11-25 10 000 ₽ 26-50 5000 ₽ 51-100 3000 ₽ 101-150 2000 ₽ 151-350 1000 ₽ 351-500 500 ₽

За первое место предусмотрено вознаграждение — 20 фрибетов номиналом 50 000 рублей каждый.