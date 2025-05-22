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22 мая 10:02ГлавнаяБонусы
БК ЛеонАкции

Бриллиантовый кэф от БК Леон: фрибеты до 1 000 000 рублей за выигрышные ставки

1000000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Найди свой алмаз в гонке за фрибетом!

Букмекерская компания «Леон» запускает яркую акцию «Бриллиантовый кэф» с щедрыми призами. Игроки могут получить фрибеты на сумму от 500 до 1 000 000 рублей. Делайте выигрышные ставки на любые спортивные события, зарабатывайте очки и продвигайтесь вверх по турнирной таблице. 

Как получить бонус БК Леон до 1 000 000 рублей

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Чтобы присоединиться к акции «Бриллиантовый кэф», участникам необходимо соблюдать следующие условия:

1. Создайте аккаунт на сайте БК «Леон» или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы.

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2. При необходимости пройдите идентификацию личности.

3. Откройте страницу акции и активируйте участие нажатием специальной кнопки.

4. Размещайте ставки типа ординар или экспресс на любые события.

5. Копите баллы за выигрышные пари и продвигайтесь в турнирной таблице.

Минимальная сумма одной ставки — 1500 рублей, а общий коэффициент должен начинаться с 1.40.

Каждая выигравшая ставка приносит участнику очки, количество которых соответствует итоговому коэффициенту пари. Все баллы складываются и определяют позицию игрока в турнирной таблице. В зачет идут только успешные ставки — чем больше побед и внушительнее коэффициенты, тем выше итоговый результат.

После завершения акции топ-500 участников с наибольшим числом очков разделят между собой призовой фонд в 2 000 000 рублей, который будет начислен в виде фрибетов.

Место

Фрибет

1

1 000 000 ₽

2

50 000 ₽

3

35 000 ₽

4

25 000 ₽

5-10

15 000 ₽

11-25

10 000 ₽

26-50

5000 ₽

51-100

3000 ₽

101-150

2000 ₽

151-350

1000 ₽

351-500

500 ₽

За первое место предусмотрено вознаграждение — 20 фрибетов номиналом 50 000 рублей каждый.

Как отыграть бонус Леон до 1 000 000 рублей

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Фрибет можно использовать только целиком на одиночное или экспресс-пари с коэффициентом от 1.30. Ставку нужно сделать в течение недели после получения фрибета, рассчитана она должна быть не позднее 14 дней. 

Выигрыш за вычетом суммы фрибета поступает на бонусный счет. Чтобы перевести его на основной, зайдите в «Мои бонусы» и кликните «Забрать».

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Леон

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Чтобы забрать выигрыш, выполните несколько простых действий:

  1. Войдите в свой аккаунт на сайте БК «Леон».
  2. Откройте раздел «Мой счет» в личном кабинете.
  3. Перейдите в меню «Вывод средств».
  4. Выберите способ вывода и впишите сумму.
  5. Проверьте данные и подтвердите заявку.

Обычно запрос на вывод обрабатывается в течение 1-2 часов. Но в отдельных случаях возможны задержки.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Леон

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Таблица ниже содержит все важные условия акции в сжатом виде.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.06.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 1 000 000 рублей от БК Леон

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Когда БК «Леон» запустила акцию под названием «Бриллиантовый кэф» с большим количеством фрибетов, я сразу проявил интерес. Условия оказались достаточно комфортными: допустимы ставки на любые события, коэффициенты подходят даже для осторожных бетторов — от 1.40 и выше.

Единственным недостатком стал высокий порог для участия — от 1500 рублей за пари. Для тех, кто только начинает, это может показаться непростой задачей: не каждый решится сразу вложить такую сумму. Однако ради возможности получить серьезные фрибеты стоит рискнуть. При разумном подходе участие в акции приносит не только удовольствие, но и шанс добыть действительно ценные бонусы.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Леон

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Пользователям стоит учесть следующие моменты:

  • Внимательно проверить, что все данные внесены верно во время регистрации.
  • Убедиться, что все требования букмекера выполнены.
  • Обратить внимание, что без верификации невозможно получить или вывести бонус.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Главный приз — 1 000 000 ₽➖ Минимальная сумма ставки в акции достаточно велика
➕ Акция открыта для всех клиентов БК➖Только выигрышные ставки засчитываются для участия

Сравнение Бриллиантового кэфа от Леона с бонусами других БК

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Не пропустите другие интересные акции, доступные бетторам.

Условия

PARI

Лига Ставок

BetBoom

Название

КХЛ vs НХЛ

Новый Джекпот

Дорога на UFC

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

100 000 000 ₽

100 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.30

Срок отыгрыша

14 дней

7 дней

Индивидуально

Минимальный депозит

300 ₽

100 ₽

2100 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Надежная букмекерская компания подготовила действительно стоящий конкурс. Призов много, но главный всего 1, и он может стать вашим. «Бриллиантовый кэф» отлично подойдет тем, кто регулярно делает ставки и готов бороться за крупные выигрыши. Возможно, именно вам улыбнется удача и вы найдете свой заветный алмаз.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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