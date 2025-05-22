Бриллиантовый кэф от БК Леон: фрибеты до 1 000 000 рублей за выигрышные ставки

Партнерский проект
Букмекерская компания «Леон» запускает яркую акцию «Бриллиантовый кэф» с щедрыми призами. Игроки могут получить фрибеты на сумму от 500 до 1 000 000 рублей. Делайте выигрышные ставки на любые спортивные события, зарабатывайте очки и продвигайтесь вверх по турнирной таблице.
Чтобы присоединиться к акции «Бриллиантовый кэф», участникам необходимо соблюдать следующие условия:
1. Создайте аккаунт на сайте БК «Леон» или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы.
2. При необходимости пройдите идентификацию личности.
3. Откройте страницу акции и активируйте участие нажатием специальной кнопки.
4. Размещайте ставки типа ординар или экспресс на любые события.
5. Копите баллы за выигрышные пари и продвигайтесь в турнирной таблице.
Минимальная сумма одной ставки — 1500 рублей, а общий коэффициент должен начинаться с 1.40.
Каждая выигравшая ставка приносит участнику очки, количество которых соответствует итоговому коэффициенту пари. Все баллы складываются и определяют позицию игрока в турнирной таблице. В зачет идут только успешные ставки — чем больше побед и внушительнее коэффициенты, тем выше итоговый результат.
После завершения акции топ-500 участников с наибольшим числом очков разделят между собой призовой фонд в 2 000 000 рублей, который будет начислен в виде фрибетов.
Место
Фрибет
1
1 000 000 ₽
2
50 000 ₽
3
35 000 ₽
4
25 000 ₽
5-10
15 000 ₽
11-25
10 000 ₽
26-50
5000 ₽
51-100
3000 ₽
101-150
2000 ₽
151-350
1000 ₽
351-500
500 ₽
За первое место предусмотрено вознаграждение — 20 фрибетов номиналом 50 000 рублей каждый.
Фрибет можно использовать только целиком на одиночное или экспресс-пари с коэффициентом от 1.30. Ставку нужно сделать в течение недели после получения фрибета, рассчитана она должна быть не позднее 14 дней.
Выигрыш за вычетом суммы фрибета поступает на бонусный счет. Чтобы перевести его на основной, зайдите в «Мои бонусы» и кликните «Забрать».
Чтобы забрать выигрыш, выполните несколько простых действий:
Обычно запрос на вывод обрабатывается в течение 1-2 часов. Но в отдельных случаях возможны задержки.
Таблица ниже содержит все важные условия акции в сжатом виде.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.06.2025 (23:59 МСК)
Когда БК «Леон» запустила акцию под названием «Бриллиантовый кэф» с большим количеством фрибетов, я сразу проявил интерес. Условия оказались достаточно комфортными: допустимы ставки на любые события, коэффициенты подходят даже для осторожных бетторов — от 1.40 и выше.
Единственным недостатком стал высокий порог для участия — от 1500 рублей за пари. Для тех, кто только начинает, это может показаться непростой задачей: не каждый решится сразу вложить такую сумму. Однако ради возможности получить серьезные фрибеты стоит рискнуть. При разумном подходе участие в акции приносит не только удовольствие, но и шанс добыть действительно ценные бонусы.
Пользователям стоит учесть следующие моменты:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Главный приз — 1 000 000 ₽
|➖ Минимальная сумма ставки в акции достаточно велика
|➕ Акция открыта для всех клиентов БК
|➖Только выигрышные ставки засчитываются для участия
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Надежная букмекерская компания подготовила действительно стоящий конкурс. Призов много, но главный всего 1, и он может стать вашим. «Бриллиантовый кэф» отлично подойдет тем, кто регулярно делает ставки и готов бороться за крупные выигрыши. Возможно, именно вам улыбнется удача и вы найдете свой заветный алмаз.
Партнерский проект