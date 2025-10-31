Гробница фрибетов от БК Леон: бонусы до 10 101 рубля за ставки на спорт

Промо активируется только при строгом соблюдении всех условий:

1. Создать аккаунт в БК «Леон», если его еще нет.

2. Перейти на страницу акции «Гробница фрибетов» и подтвердить участие.

3. Делать ставки с основного счета (ординары или экспрессы) на любые события от 777 рублей с коэффициентом не ниже 1.50.

Баллы в акции «Гробница фрибетов» начисляются за каждое квалифицирующее пари — по 1 за ставку. Все очки суммируются и формируют турнирную таблицу участников. В финале 13 самых результативных пользователей делят призовой фонд.

Место Приз Общая сумма 1 13 фрибетов по 777 ₽ 10 101 ₽ 2-5 8 фрибетов по 777 ₽ 6216 ₽ 6-9 6 фрибетов по 777 ₽ 4662 ₽ 10-12 4 фрибета по 777 ₽ 3108 ₽ 13 13 фрибетов по 777 ₽ 10 101 ₽

Поскольку акция посвящена Хэллоуину, 1 и 13 места получают максимальную сумму фрибетов.