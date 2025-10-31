Ведомости
Гробница фрибетов от БК Леон: бонусы до 10 101 рубля за ставки на спорт

Шанс для 13 самых активных игроков!

Букмекерская компания «Леон» устраивает особую хэллоуинскую акцию «Гробница фрибетов». Участники могут побороться за часть призового фонда в 73 038 рублей. Чтобы выиграть фрибет, нужно заключать пари и набирать очки. Награды разделят 13 самых активных игроков.

Как получить бонус БК Леон до 10 101 рубля по акции Гробница фрибетов

Свернуть

Промо активируется только при строгом соблюдении всех условий:

1. Создать аккаунт в БК «Леон», если его еще нет.

2. Перейти на страницу акции «Гробница фрибетов» и подтвердить участие.

3. Делать ставки с основного счета (ординары или экспрессы) на любые события от 777 рублей с коэффициентом не ниже 1.50.

Баллы в акции «Гробница фрибетов» начисляются за каждое квалифицирующее пари — по 1 за ставку. Все очки суммируются и формируют турнирную таблицу участников. В финале 13 самых результативных пользователей делят призовой фонд.

Место

Приз

Общая сумма

1

13 фрибетов по 777 ₽

10 101 ₽

2-5

8 фрибетов по 777 ₽

6216 ₽

6-9

6 фрибетов по 777 ₽

4662 ₽

10-12

4 фрибета по 777 ₽

3108 ₽

13

13 фрибетов по 777 ₽

10 101 ₽

Поскольку акция посвящена Хэллоуину, 1 и 13 места получают максимальную сумму фрибетов.

Как отыграть бонус Леон до 10 101 рубля за пари на спорт

Свернуть

Фрибет нужно использовать на одиночное или экспресс-пари. Минимальный кэф каждого исхода должен быть не меньше 1.30. Срок действия — 7 дней. Выигрыш зачисляется на бонусный счет за вычетом суммы фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 101 рубля от Леон

Свернуть

Таблица содержит главные детали промоакции.

Максимальный размер бонуса

10 101 ₽

Минимальный депозит

777 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.11.2025 (23:59 МСК)

Если пари отменяется или рассчитывается с коэффициентом 1.00, бонус возвращается на счет для повторного использования в течение 7 дней.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Доступно каждому клиенту Leon➖ Короткий срок проведения
➕ Допускаются ставки на любые матчи и соревнования 

Заключение

Свернуть

В зачет идут выигрышные и проигрышные пари, поэтому для попадания в число лидеров важно делать как можно больше ставок. Особый интерес акции придает тот факт, что максимальный фрибет получают не только за 1-е место, но и за 13-е. Это добавляет промо праздничной хэллоуинской атмосферы.

Валентин Васильев

