Гробница фрибетов от БК Леон: бонусы до 10 101 рубля за ставки на спорт

Партнерский проект
Букмекерская компания «Леон» устраивает особую хэллоуинскую акцию «Гробница фрибетов». Участники могут побороться за часть призового фонда в 73 038 рублей. Чтобы выиграть фрибет, нужно заключать пари и набирать очки. Награды разделят 13 самых активных игроков.
Промо активируется только при строгом соблюдении всех условий:
1. Создать аккаунт в БК «Леон», если его еще нет.
2. Перейти на страницу акции «Гробница фрибетов» и подтвердить участие.
3. Делать ставки с основного счета (ординары или экспрессы) на любые события от 777 рублей с коэффициентом не ниже 1.50.
Баллы в акции «Гробница фрибетов» начисляются за каждое квалифицирующее пари — по 1 за ставку. Все очки суммируются и формируют турнирную таблицу участников. В финале 13 самых результативных пользователей делят призовой фонд.
Место
Приз
Общая сумма
1
13 фрибетов по 777 ₽
10 101 ₽
2-5
8 фрибетов по 777 ₽
6216 ₽
6-9
6 фрибетов по 777 ₽
4662 ₽
10-12
4 фрибета по 777 ₽
3108 ₽
13
13 фрибетов по 777 ₽
10 101 ₽
Поскольку акция посвящена Хэллоуину, 1 и 13 места получают максимальную сумму фрибетов.
Фрибет нужно использовать на одиночное или экспресс-пари. Минимальный кэф каждого исхода должен быть не меньше 1.30. Срок действия — 7 дней. Выигрыш зачисляется на бонусный счет за вычетом суммы фрибета.
Таблица содержит главные детали промоакции.
Максимальный размер бонуса
10 101 ₽
Минимальный депозит
777 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.11.2025 (23:59 МСК)
Если пари отменяется или рассчитывается с коэффициентом 1.00, бонус возвращается на счет для повторного использования в течение 7 дней.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Доступно каждому клиенту Leon
|➖ Короткий срок проведения
|➕ Допускаются ставки на любые матчи и соревнования
В зачет идут выигрышные и проигрышные пари, поэтому для попадания в число лидеров важно делать как можно больше ставок. Особый интерес акции придает тот факт, что максимальный фрибет получают не только за 1-е место, но и за 13-е. Это добавляет промо праздничной хэллоуинской атмосферы.